/686044/ابنة-عمرو-دياب-تفاجيء-الجمهور-بصور-لها-في-شارع-المعز

شاركت جنى ابنة الفنان عمرو دياب متابعيها بنشرها مجموعة صور جديدة لها أثناء تواجدها في مصر، حيث ظهرت بشارع المعز برفقة مجموعة من أصدقائها.

دوت الخليج ينشر صور جنى عمرو دياب في مصر

ابنة عمرو ياب

ظهرت جنى عمرو دياب في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في شارع المعز بين المصريين وأثار ذلك إعجاب متابعيها وجمهور والدها.

وكانت قبلها بساعات نشرت مجموعة صور لها ترتدي فيها ملابس والدها من جاكت جلد أسود يتميز بخطي من اللون الأحمر على الأكمام وبادج بنفس اللون مع نظارة شمسية وكلاهما يخصان عمرو دياب وجاء ذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

ابنة عمرو دياب في مصر

وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التي جاء بعضها يتغزل بها وأخرى تسخر من ارتدائها ملابس والدها الفنان الكبير عمرو دياب، وقال أحدهم أن ملابسها تعود لوالدها حيث ظهر بهم في إحدى حفلاته بدبي عام 2005.

وفي سياق آخر، غنت جنى عمرو دياب واحدة من أغانيها الجديدة التي تستعد لإطلاقها وذلك عبر حوارها التلفزيوني ببرنامج et بالعربي، حيث كشفت أنها تحضر لـ مشروع كبير باللغة الإنجليزية، وأعربت عن رغبتها الدائمة في خوض مجال الموسيقى.

وأوضحت ابنة الفنان عمرو دياب أنها اتخذت قرار استكمالها مسيرة والدها في عالم الغناء، بعد تخبط ما بين كتابة الكلمات وغنائها بصوتها، وبسبب الأضرار التي قد تلحق بأحبالها الصوتية تعتبر فكرة احتراف الغناء الصولو مستبعدة من خلال لقائها التلفزيوني.

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جنى عمرو دياب

جدير بالذكر أن جنى دياب كانت تعاني من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه حيث كشفت تفاصيل إصابتها في حوارها مع برنامج ET بالعربي، لافتة إلى تورم أحبالها الصوتية نتيجة الحديث كثيرا وبشكل سريع ما يتسبب في بعض الأحيان إلى اختفاء صوتها تماما.

وأكدت جنى عمرو دياب في تصريحاتها إلى انضمامها لمشروع موسيقي جديد لكنها رفضت الإفصاح عن كافة تفاصيله، مشيرة إلى أن مشاركتها بالغناء فيه إلى جانب أدوار أخرى، ومن خلاله تعبر عن وجهة نظرها بالموسيقى.