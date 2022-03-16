تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تشارك كأحد التجارب ضمن فاعليات مؤتمر قمة...

"عمرو عثمان" يستعرض دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمتعافين والارتقاء بجودة حياتهم ضمن أهداف التنمية المستدامة

إعداد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مشروع خطة عربية متكاملة لمكافحة الإدمان " 2022_2026" على مستوى الدول العربية

تعميم انشاء مراكز لعلاج مرضى الإدمان على مستوى كافة محافظات الجمهورية بحلول 2025‪ وجميع الخدمات تقدم مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية

تأثيث مراكز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بسواعد المتعافين وتجهيز أول مركز بمحافظة قنا

القيادة العامة لشرطة دبي تشيد بتجربة صندوق مكافحة الإدمان في التمكين الاقتصادي للمتعافين وتصفها بتجربة عالمية

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في مؤتمر قمة الشرطة العالمية بدولة الإمارات والذى افتتحه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى لعرض تجربة الصندوق في التنمية، الاجتماعية والاقتصادية للمتعافين من الإدمان ودورها في الارتقاء بجودة الحياة لديهم وذلك بدعوة من القيادة العامة لشرطة دبي باعتبار تجربة الصندوق من التجارب الرائدة والتي اعتبرتها الكثير من الدول من التجارب الملهمة ، ،وذلك بحضور 60 قيادة تنفيذية ومتخذى القرار من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي

‏‪

وألقى "عمرو عثمان " مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي محاضرة خلال جلسة تم تخصيصها للصندوق على هامش انعقاد المؤتمر استعرض خلالها محاور العمل والخطط الاستراتيجية للصندوق ،ومنها إعداد مشروع الخطة الوطنية " 2021_2025 " برؤية موحدة لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة بالتنسيق مع الجهات المعنية ،حيث وافق فخامة رئيس الجمهورية عليها ،وجارى الإعداد لإطلاقها ، كذلك إعداد مشروع خطة عربية متكاملة لمكافحة الإدمان " 2022_2026" بموجب قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ،

ونقل "عمرو عثمان" تحيات السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مؤكدا حرص الوزيرة على أوجه التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة

كما استعرض الخدمات التي يقدمها الصندوق والمتمثلة في دعم وإتاحة خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان ، " علاج طبي ونفسي ودمج مجتمعي ، تنمية اقتصادية للمتعافين " حيث يقدم الصندوق الخدمات العلاجية لـ 140 ألف مريض إدمان "جديد ومتابعة " مجانا وفى سرية تامة سنويا في ظل التوسع في تقديم الخدمات العلاجية من خلال 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن ، بعدما كانت عدد المراكز العلاجية لا تتجاوز 12 مركز في 7 محافظات عام 2014 ،كما انه جارى الإعداد لافتتاح مركزين في محافظتي " قنا والجيزة " ليصل إجمالي عدد المركز العلاجية لـ 30 مركز علاجي خلال العام الجاري ،كما سيتم تعميم الخدمات العلاجية على مستوى كافة محافظات الجمهورية بحلول 2025‪ .

‏‪

كذلك العمل على الاكتشاف المبكر للتعاطي من خلال حملات الكشف على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة وجهات ذات النفع العام ، بالإضافة الى الوقاية الأولية من خلال تنفيذ برامج وانشطة توعوية بالمدارس ومراكز الشباب والجامعات والمناطق المطورة " بديلة العشوائيات " والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من خلال 32 ألف متطوع لدى الصندوق على مستوى الجمهورية، بجانب إطلاق حملات إعلامية لتوعية الشباب من أضرار الإدمان بمشاركة شخصيات مؤثرة مثل اللاعب الدولي محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي .

واستعرض "عمرو عثمان " العلاقة بين الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأهداف التنمية المستدامة ومنها الصحة الجيدة والرفاه والعمل اللائق ونمو الاقتصاد ،حيث أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مبادرة " بداية جديدة " وتهدف الى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم ،حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة ،كما أطلق الصندوق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة "،وتم تدريب ما يقرب من 9 آلاف متعافي حتى الآن بعد توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا.

وفيما يتعلق بخدمات الدمج المجتمعي للمتعافين ،أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أيضا مبادرة "بأيدينا "تتضمن ابتكار وتصميم وتنفيذ المتعافين من تعاطى المخدرات داخل ورش التدريب بمراكز العزية التابعة للصندوق، جميع أعمال الأثاث " النجارة " لمركز جديد لعلاج الإدمان بمحافظة قنا، وقد تم الانتهاء من تنفيذ جميع وحدات الأثاث " من مكاتب و دواليب وأسرة ،وكراسي خشبية ، ومكتبات ، وكافة اعمال النجارة لمركز العزيمة بمحافظة قنا حيث يعد أول مركز في العالم يتم تأثيثه بسواعد المتعافين " كذلك حرص الصندوق على تقديم خدمات التنمية الاجتماعية من خلال تنفيذ برامج التوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات والمقبلين على الزواج ضمن مشروع "مودة" التي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ويهدف التدريب على مساعدة المعافى على تكوين أسرة مستقرة في ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسرى و تعاطى وإدمان المواد المخدرة، كما يتم تنظيم سلسلة من الدورات الرياضية تحت شعار " التعافي بطولة "اضافة الى دوريات رياضية دائمة بجميع مراكز العزية لعلاج وتأهيل المرضى التابعة للصندوق بالإضافة الى حرص الصندوق على إقامة حفلات تخريج دفعات جديدة من المتعافين بالمراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق ،كذلك تنظيم رحلات ترفيهية للمتعافين

وأشاد ممثلى القيادة العامة لشرطة دبي ،بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمتعافين ودورها في الارتقاء بجودة الحياة لديهم واعتبرها من التجارب المهمة ،ووصفها بتجربة رائدة وعالمية لما يتم تقديمه من خدمات ما بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين وعودتهم كأفراد نافعين في المجتمع .