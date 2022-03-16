توقيع محضر صيغة مشروع اتفاقية بين مصر والسعودية

وقام بالتوقيع عن حكومة مصر، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، وعن حكومة السعودية، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير أسامة النقلى، سفير السعودية لدى مصر، ويزيد الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.
وتم التأكيد على أن هذا الاتفاق يأتى انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة التى تجمع مصر والسعودية، واستناداً إلى توجيهات قيادتى البلدين بتعزيز التعاون والأخذ بكل ما من شأنه دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار فى مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
كما يأتى الاتفاق تكليلاً للاجتماعات التى عقدت بين كل من "صندوق الاستثمارات العامة فى السعودية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مصر، ورغبة منهما فى الإسراع باستكمال الإجراءات المتصلة بالتوقيع على المشروع.
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