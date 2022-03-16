تحويل القبلة ووسطية الأمة.. «كبار العلماء» تعقد ملتقاها العلمى التاسع غدا

جدة - نرمين السيد - تعقد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عصر غد الخميس، ملتقاها العلمى التاسع فى رحاب الجامع الأزهر، تحت عنوان "تحويل القبلة ووسطية الأمة.. معطيات ودلالات"، فى تمام الرابعة عصرا.





يحضر الملتقى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، والدكتور عبد الفتاح العوارى، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. الملتقى العلمى التاسع لهيئة كبار العلماء بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، ينعقد فى إطار ما تقوم به الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من جهود علمية، تهدف للحفاظ على هوية الأمة، والاحتفاء بالمناسبات الدينية.

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