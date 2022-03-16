/686042/ضمن-مبادرة-حياة-كريمة-محافظ-المنوفية-يتفقد-أعمال-تطوير-70-شارع-فى-قويسنا

تفقد ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع والطرق ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة قويسنا ، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال المنفذة وتقديم التيسيرات اللازمة ، جاء ذلك عقب افتتاحه معارض " أهلاً رمضان " لبيع السلع الغذائية للمواطنين بمدينة قويسنا ، رافقه الاستاذ خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا .

وتابع المحافظ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع حسان المتفرع من شارع الجلاء ووجه رئيس المدينة بتركيب البلدورات علي جانبي الشارع والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية ، هذا وقد أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أن الخطة الاستثمارية للمركز تشمل رصف وتطوير 70 شارع بتكلفة 35 مليون جنيه ، حيث جاري العمل علي قدم وساق في رفع كفاءة 22 شارع وذلك من خلال تركيب بلاط الإنترلوك ، كما جاري استكمال أعمال رصف شارع الجيش بنسبة تنفيذ 60 % بالاضافة الي شارع الشهداء وشارع المحكمة وذلك ضمن أعمال الخطة في رصف 48 شارع بقويسنا .

فيما تابع محافظ المنوفية الاعمال الانشائية لحديقة شارع جمال عبد الناصر بشبين الكوم علي مساحة 2350 م2 بتكلفة 2 مليون و 400 ألف جنيه ، تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع ، مؤكداً حرصه واهتمامه بتطوير وتجميل الحدائق والميادين العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف إعادة الرونق الحضاري للمحافظة وإيجاد متنفساً جمالياً لأهالي المنوفية.

محافظ المنوفية يفتتح معارض أهلا رمضان

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية معارض " أهلا رمضان " ومنافذ بيع اللحوم بمراكز شبين الكوم وقويسنا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار وذلك طوال شهر رمضان المبارك ، جاء ذلك بحضور المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة ، والأستاذ أنس الدبى مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بالمحافظة والمحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا ، والأستاذ صفوت معوض رئيس حى شرق والأستاذ سمير عتريس رئيس حى غرب شبين الكوم.

وأكد محافظ المنوفية إنطلاق معارض " أهلاً رمضان " بجميع مراكز ومدن المحافظة إستعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك لتغطية جميع متطلبات المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة ، هذا وتفقد المحافظ معرض "أهلا رمضان " المقام بشارع صبرى أبو علم بمنطقة المرور القديم بحى غرب ، وكذا تفقد منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية التابعة لمنتجات وزارة الزراعة أمام كوبرى مبارك بحى شرق.