محافظ المنوفية يفتتح معارض " أهلاً رمضان " ويراقب أسعار السلع

/686039/محافظ-المنوفية-يفتتح-معارض--أهلا-رمضان--ويراقب-أسعار-السلع

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية معارض " أهلا رمضان " ومنافذ بيع اللحوم بمراكز شبين الكوم وقويسنا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار وذلك طوال شهر رمضان المبارك ، جاء ذلك بحضور المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة ، والأستاذ أنس الدبى مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بالمحافظة والمحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا ، والأستاذ صفوت معوض رئيس حى شرق والأستاذ سمير عتريس رئيس حى غرب شبين الكوم.

وأكد محافظ المنوفية إنطلاق معارض " أهلاً رمضان " بجميع مراكز ومدن المحافظة إستعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك لتغطية جميع متطلبات المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة ، هذا وتفقد المحافظ معرض "أهلا رمضان " المقام بشارع صبرى أبو علم بمنطقة المرور القديم بحى غرب ، وكذا تفقد منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية التابعة لمنتجات وزارة الزراعة أمام كوبرى مبارك بحى شرق.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الزراعة بزيادة الكميات المعروضة من اللحوم لتلبية متطلبات المواطنين والتنسيق مع التموين لمراجعة أسعار السلع الموجودة بالمنفذ مقارنة بالمعارض الأخرى. كما تفقد محافظ المنوفية معرض " أهلا رمضان " بشارع العهد الجديد بمدينة قويسنا وسط أجواء من البهجة والسرور من المواطنين ،اطمأن المحافظ على جودة المنتجات وتوافر كافة السلع وحرص على التعرف على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق ، واطمن المحافظ من الأهالى على الأسعار وجودة المعروضات . هذا وتشهد " معارض اهلاً رمضان " إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين نظراً لجودة المنتجات وأسعارها المخفضة والتى تضم “زيت - مكرونة - جبنة - سكر- أرز – عدس - سمنة - لحوم - فراخ -- ياميش - تين - زبيب - تمور - جوز الهند - دقيق - ألبان -منظفات” وغيرها من المستلزمات .

جولات وكيل صحة المنوفية لتفقد مشروعات حياة كريمة

قام الأستاذ الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بعمل جولة تفقدية مفاجئة لسير العمل بمستشفيات الشهداء المركزي ومستشفى زاوية الناعورة بمركز الشهداء صباح اليوم الثلاثاء. وتفقد وكيل صحة المنوفية جميع الأقسام من استقبال وطوارئ وحضانات وعنايات وأقسام الداخلي والعمليات والأشعة ومعامل التحاليل والوقوف على مدى جاهزية تلك الأقسام ومدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة بالإضافة إلى مدى كفاءة واستعداد الأطقم الطبية المقدمة للخدمة و الوقوف على أهم الاحتياجات اللازمة بجميع الأقسام بكل مستشفى، كما تفقد أيضاً جميع أعمال التطوير بكل مستشفى والوقوف على أهم المستجدات والاحتياجات للنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كما تم أيضاً الوقوف على مدى رضاء المرضى عن مستوى تلك الخدمات الطبية المقدمة لهم بكل مستشفى.