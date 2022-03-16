/686038/بمبادرة-تطوير-قصور-الثقافةالتنسيقية-تبدأ-غدا-الخميس-ورش-العمل-الخاصة-بالموسم-الأول-للمنتديات

تبدأ في السادسة من مساء غد الخميس ١٧ مارس، ورشة العمل الخاصة بمبادرة تطوير قصور الثقافة ضمن "المنصة الحوارية للعدالة الثقافية" التي أطلقتها منتديات التنسيقية في موسمها الأول.

دوت الخليج

بمبادرة تطوير قصور الثقافة.. التنسيقية تبدأ غدا الخميس ورش العمل الخاصة بالموسم الأول للمنتديات

وخلال الورشة يلتقي علي هلال، وأحمد منوفي المسئولان عن المبادرة، ومعه محمد شلبي عضو المنتديات مع منى أبو طالب، إحدى المسئولين بمكتبة مصر العامة" العضو الحكومي"، وعمر وردة، مؤسس ديدوسيا" عن المجتمع المدني" ، وعبد الرحمن مدحت، أحد طلاب الجامعة.

وتأتي تلك الورش حيث يلتقي المسئول عن المبادرة ومعه ممثل عن منتديات التنسيقية بممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وعن طلاب الجامعات، لمناقشتهم في القضية المطروحة والاستماع لوجهة نظرهم بهدف الوصول لورقة عمل تحقق الهدف المطلوب.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت "المنصة الحوارية للعدالة الثقافية" باعتبارها نتائج فاعليات الموسم الأول للمنتديات، والتي تتناول ٤ محاور ضمن ملف العدالة الثقافية وهي محور تطوير قصور الثقافة ومحور محو الأمية ومكافحة الإدمان، ومحور أطفال بلا مأوى" أطفال الشوارع".

ويتم الانتهاء من المحاور الأربعة على مرحلتين، الأولى عبر ورش عمل يشارك فيها عدد من المهتمين من داخل المنتديات بالإضافة إلى عدد من المختصين والمهتمين من خارج أعضاء التنسيقية، وذلك للوصول لمخرج يحقق الهدف المطلوب.

أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن حلقات نقاشية مع شخصيات أكثر تخصصاً كممثلين من الجهاز التنفيذي والمجالس التشريعية والمجتمع المدني بهدف الوصول لصيغة مثلى للمحور محل النقاش.