بيطري الشرقية يُعلن إعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية

/686035/بيطري-الشرقية-يعلن-إعتماد-المنظمة-العالمية-للصحة-الحيوانية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية الكبرى وتضم ثروة حيوانية ضخمة تتطلب مزيداً من التوسع فى إقامة وتطوير مراكز تجميع الألبان لزيادة الإنتاجية ، مشيداً بجهود الدولة نحو تنفيذ خطة تطوير مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى صورة محكمة تضمن جودة الحليب سواء كان للاستهلاك الطازج أو التصنيع والحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية والقياسية.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE قدأعلنت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن إعتماد مصر لنظام المنشآت الخالية من مرضي الدرن البقري و البروسيلا باعتماد عدد 41 قطيع أبقار حلابة في 14 منشأة منهم منشأتين بالمحافظة بمركزي أبوحماد وفاقوس ضمن قائمة المنشآت الخالية من المرضين.

تطوير الانتاج الحيوانى بالشرقية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن اعتماد منشأتين لإنتاج الألبان بالشرقية يُعد إنجاز كبير للتعليمات والتوصيات لوزارة الزراعة و الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمحافظة و يأتي تماشياً مع جهود المديرية إدارة الصحة العامة و الأمراض المشتركة بالمديرية بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات وتقوم بإجراء الفحص و الاختبار للماشية بمختلف القري والمراكز بالإضافة إلي تقديم التوعية الإرشادية عن طريق إدارة الإرشاد وأقسام الإرشاد بالإدارات البيطرية للتوعية بخطورة المرضين وكيفية الوقاية لمنع دخوله للمزرعة للحصول على ألبان آمنة وصحية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلي أن المديرية تسعى لضم أكبر عدد من مزارع الماشية الحلاب داخل المحافظة إلى هذه القائمة بتنفيذ الإجراءات و الشروط اللازمة لاعتماد هذه المزارع وخلوها من المرضين.

محافظ الشرقية يتابع التعديات على أملاك الدولة

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص سواء تعدي على أراضي زراعية أو أملاك دولة وفرض سيادة القانون على الجميع. وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مدينة صان الحجر بإزالة التعديات على أملاك الدولة بناحيه الوحده المحليه بالناصريه و التنبيه على المواطنين بسداد قيمة 15 % من قيمة أرض أملاك الدولة.