/686033/رفع-700-متر-تعديات-على-أملاك-الدولة-فى-الشرقية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص سواء تعدي على أراضي زراعية أو أملاك دولة وفرض سيادة القانون على الجميع. وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مدينة صان الحجر بإزالة التعديات على أملاك الدولة بناحيه الوحده المحليه بالناصريه و التنبيه على المواطنين بسداد قيمة 15 % من قيمة أرض أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن التنبيه على عدد 10 حالات مخالفة بإجمالى مساحة 102 فدان بدفع 15% قيمة مقدم الثمن وإزالة التعديات علي أملاك الصرف بناحيه الوحده المحليه بالناصرية بعدد 13 حالة تم تنفيذ منها 7 حالات بمساحه 510 متر وتعذر 6 كونها مأهوله بالسكان. كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإزالة حاله بناء مخالفة بناحيه الوحده المحلية بكفر العزازي علي مساحه 120 متر عبارة عن شدة خشبية مبني بالمخالفه للقانون،وتم التصدي لها وفك الشده الخشبيه بالدور الأول علوي وازالتها علي الفور و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالبلاشون والقسم الهندسي للوحدة بحملة لإزالة والتصدى فى المهد لاعمدة الدور الثالث علوى بعزبة مراد الكبرى التابعة لقرية ميت جابر التابعه للوحدة المحليه بالبلاشون على مساحة 100 متر وتمت الإزالة كليا وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخلافات. وكيل صحة المنوفية يتفقد مشروعات حياة كريمة قام الأستاذ الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بعمل جولة تفقدية مفاجئة لسير العمل بمستشفيات الشهداء المركزي ومستشفى زاوية الناعورة بمركز الشهداء صباح اليوم الثلاثاء. وتفقد وكيل صحة المنوفية جميع الأقسام من استقبال وطوارئ وحضانات وعنايات وأقسام الداخلي والعمليات والأشعة ومعامل التحاليل والوقوف على مدى جاهزية تلك الأقسام ومدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة بالإضافة إلى مدى كفاءة واستعداد الأطقم الطبية المقدمة للخدمة و الوقوف على أهم الاحتياجات اللازمة بجميع الأقسام بكل مستشفى، كما تفقد أيضاً جميع أعمال التطوير بكل مستشفى والوقوف على أهم المستجدات والاحتياجات للنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كما تم أيضاً الوقوف على مدى رضاء المرضى عن مستوى تلك الخدمات الطبية المقدمة لهم بكل مستشفى.

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