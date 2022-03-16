/686032/ماطلبتش-قايمة-في-جواز-بنتي-وبصيت-لتربية-الولد-محمد-سليمان-يتحدث-في-برنامج-راجل-و2-ستات

ظهر الفنان محمد سليمان أمس 15 مارس في حلقة راجل و2 ستات المُذاع على قناة ON، في الرابعة والنصف عصرًا، وتحدث عن العديد من الأمور الشخصية من بينهما كيف قبل عريس ابنته وتعامل معه.

دوت الخليج يرصد حديث الفنان محمد سليمان في الطريقة التي أتبعها عند تقدم عريس إلى ابنته

محمد سليمان يتحدث عن الطريقة التي أتبعها في قبول عريس ابنته

قال محمد سليمان أنه قبل العريس المتقدمة لابنته من خلال النظر لأخلاقه وطريقة تعامله معها، ولا يلتفت لأي ماديات، كما قال: " أنا طيب، بس أنا منطقي، 1+1 يساوي 2"، وأضاف بعدها قائلًا: " أنا محطتش شروط في جواز بنتي، لا قائمة ولا فرضت عليه مهر ولا الكلام ده كله، أنا جوزتها بالطريقة الإسلامية".

حديث محمد سليمان عن عريس ابنته صوفيا

تحدث الفنان محمد سليمان عن عري ابنته صوفيا، والشروط التي قبله على أساسها، وقال: " أنا ببص للولد نفسه، مش بيهمني مين أبوه ولا معاه فلوس ولا ممعهوش، المهم الولد متربي ولا مش متربي، ده اللي هيفرق في حياته مع بنته، ممكن يكون إنسان مش كويس وبيجيب لبنتي كل حاجة، العادات والتقاليد اللي بنفكر فيها، مش بتخدم أولادنا على قد ما بتمثل قيود عليهم".

حفل عقد قران صوفيا نجلة الفنان محمد سليمان

احتفل محمد سليمان بعقد قران نجلته صوفيا، خلال شهر 7 من العام الماضي، ونشر صورة وهو يسلمها إلى عريسها قبل كتب الكتاب وعلق عليها قائلُا: "اللحظة التي كنت أنتظرها ولكن عندما حدثت أصبحت عاطفيا".

لفت الأنظار الجمهور بساطة عقد القران، وكيف كانت العروسة ترتدي فستانًا أنيقًا ولك دون بزخ أو بهرجة زائدة، وأيضًا تم كتب الكتاب بين الأسرتين وكان الجميع يظهر بملابس أنيقة عادية تتمتع بالبساطة الشديدة، وكان هذا في حديقة مفتوحة في الهواء الطلق، بين الخضرة والورود الطبيعية الجميلة، لما أضفى جو مريح لكل مشاهدي الصور.

كما لفت النظر وقتها حجاب ابنته صوفيا، رغم أن والدتها غير محجبة، وهم من أسرة منفتحة وكل فرد فيها يسير حسب وجهة نظره الخاصة.