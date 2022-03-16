/686030/تموين-الشرقية-يعلن-افتتاح-34-معرض-لتوفير-السلع-الغذائية-فى-رمضان

استقبلت محافظة الشرقية شهر رمضان بتحضير عدد من الأماكن المخصصة لمعارض "أهلا رمضان" في جميع مراكز ومدن المحافظة ومن المقرر الانتهاء من افتتاح 33 معرضاً تمهيدًا لتوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بنسبة 20% عن الأسواق وقد تصل في بعض السلع لنحو 25% لمحاربة الغلاء والقضاء على جشع التجار وذلك تحت إشراف مديرية التموين بالشرقية بالتنسيق مع المحافظة والغرفة التجارية.

وأعلنت محافظة الشرقية عن أماكن معارض أهلا رمضان في بعض الأماكن داخل المحافظة وتجهيزها بمختلف السلع والمواد الغذائية المتنوعة وأماكنها كما صرحت وكيلة وزارة التموين بالمحافظة موضحة أنه سيتم افتتاح 3 معارض بالزقازيق بالإضافة الي افتتاح معارض أخرى ببعض المراكزوالمدن بنطاق المحافظة

معارض أهلا رمضان بالشرقية

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد تفقد معارض "أهلاً رمضان للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها، مشددًا على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم والألبان وياميش رمضان ومختلف السلع الغذائية قائلًا إن إقامة معارض أهلًا رمضان بمختلف مراكز ومدن المحافظة تأتي تنفيذًا لخطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل

وكيل تموين الشرقية تتابع خطة أهلا رمضان

قالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية ان شهر رمضان ان شهر رمضان يشهد استعداد كبير كل عام، ولكن هذا العام الاستعداد أكبر واقوى من أي سنة، منوهة انه يوجد ما يقرب من 34 معرض بالشرقية بشأن مباردة أهلا رمضان مضيفة:” يوجد معارض لـ أهلا رمضان في كافة المراكز بالمحافظة بالأسعار المخفضة المعلن عنها”.

ونوهت وكيل وزارة التموين بالشرقية ان المعرض يكون عليه رقابة كبيرة، كما انه غير مسموح المبالغة في أخذ وسحب الكميات منه، مشيرة إلى أن المقبل على هذه المعارض هم المواطنين من اجل سد احتياجاتهم.

مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات المقررة من قبل وزارة التموين، مشيرةً إلى أنه ستم تنفيذ حملات مكثفة على الأسواق خلال الفترة المقبلة من أجل تنظيط الأسعار ومواجهة محتكرى السلع ، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين فى الاطار الذى ينظمه القانون.