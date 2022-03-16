/686027/فيلم-كلشي-ماكو-مواعيد-العرض-الأول-في-بغداد-والموصل

عُرض فيلم كلشي ماكي يوم 14 مارس، في مؤسسة المحطة ببغداد ومدينة الموصل في نفس الوقت، وهذا ضمن العروض وورش العمل الذي تقدمها منظمة حبيبي كولكتيف بالإشتراك مع المؤسسة التي تحمل تميل المجلس الثقافة البريطاني The Station Foundation، وتستمر هذه العروض ما بين 10 مارس الجاري و3 أبريل القادم.

دوت الخليج يرصد عرض فيلم كلشي ماكو مخرجته وفريق العمل وردود الفعل عليه

عرض فيلم كلشي ماكو

حضر عرض فيلم كلشي ماكو في بغداد مخرجة الفيلم ميسون الباجه جي وأسرة الفيلم كلها لمشاهدة الفيلم مع الجمهور والرد على كل أستفسارات الجمهور بخصوصه، ومناقشة أحداثه، كما عٌقد ندوة لمناقشة إحداث الفيلم بحضور مخرجته فقط.

شارك الفيلم في عدد من المهرجانات في المهرجان الفنسي العربي في بغداد، وشارك فريق عمل الفيلم أيضًا في مهرجان السليمانية السينمائي الدولي.

قصة فيلم كلشي ماكو

يحكي الفليم عن الأعمال العنف الطائفية في نهاية عام 2006، تزامنًا مع إحتفالات بداية العام الميلادي الجديد الكريسماس، وعيد الأضحى المبارك، ومحاولة السكان في العاصمة العراقية بغداد أن يعيشوا حياتهم اليومية بشكل طبيعي على الرغم من نوبات العنف الطائفي غير المتوقع الذي يتعرضون له.

ومن بين السكان، يسلط الفليم الضوء على كاتبة اسمها سارة، وهي أم عزباء تعيش بمفردها، والتي فقدت شغفها ناتج الإعمال التخريبية، ولم تعد قادرة على الإنتاج في الكتابة والتأليف، ويجتمع كل الجيران لليحتمون مع بعضهم من الهجامات العمنيفة التي يواجهونها.

جوائز فاز بها فيلم كلشي ماكو

حصل كلشي ماكو على جائزة IWC من مهرجان دبي السينمائي الدولي وقدرها 100 ألف دولار، كما حصل الفيلم على منح مختلفة في أنحاء الوطن العربي، ومنها سند والصندوق العربي للثقافة والفنون "آفاق" إلى جانب مؤسسة الدوحة للأفلام.

نال كلشي ماكو منحة CNC & Institut Français الفرنسية، ومؤسسة الفيلم البريطاني، كما منحه شركة The Cell Group جائزة مادية قيمتها 5 آلاف دولار أميركي.

فريق العمل لفيلم كلشي ماكو

قدم فيلم كلشي ماكو المخرجة ميسون الباجه جي، والمؤلفة دكتورة إرادة الجبوري، من بطولة دارينا الجندي، مريم عباس، باسم حجّار، والممثل العراقي الشهير محمود أبو العباس، إضافة إلى كل من زيدون سلمان خلف، لبوة عرب، سامي العلي، وعلي الكريم، أحمد هاشمي، وقامت ريا عاصي بانتاج الفيلم وتصميم الأزياء لشخصياته، ومساعد مخرجة السليمانية حيدر حاكم، ومساعد مخرجة بغداد أحمد ياسين الدراجي، والموسيقى التصويرية احسان الإمام وخيام اللامي.

وشارك في الإنتاج الشركة البريطانيةOxymoron ، شركة Linked Productions الكويتية، والشركة الفرنسية Les Contes Modernes، وNeue Mediopolis Filmproduktion من الجانب الألماني، وتتولي MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.