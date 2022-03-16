رومانسي وبيكه خارج حسابات أقوى المدافعين.. ما تعرف عن مصطفى محمد ؟

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أجرى الدولي المصري مصطفى محمد حوار مع الموقع الرسمي لنادي جالاتا سراي التركي، والتي جاءت عليه بعض الأسئله موجهتاً من قبل الجمهور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كشف مهاجم منتخب مصر ونادي جالطة سراي، مصطفى محمد، عن عدة أسرار في حياته الكروية التي لم يعرفها عنه، ومن أبرزها جاء أصعب مدافع لعب ضده في مسيرته خلال السنوات الماضية ومثله الأعلى.

بداية مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي

ويلعب مصطفى محمد مع جالطة سراي منذ يناير عام 2021 بعدما انتقل إليه من صفوف الزمالك على سبيل الإعارة قبل الانتقال النهائي في ديسمبر الماضي.

وأجاب المصري الدولي على أسئلة لجماهير جالطة سراي من خلال التطبيق الرسمي للنادي، وقال في البداية: "جالطة سراي نادٍ كبير جدًا، لديه جماهير رائعة وجميلة، لقد تغيرت حياتي هنا، هذا النادي يعني لي الحياة ولكل من يأتي إلى هنا".

حوار مصطفى محمد مع جماهير جالاتا سراي

- س: بدايته ممارسة كرة القدم ومثلك الأعلى ؟

ج: لقد بدأت كرة القدم عندما كان عمري 7 سنوات، انتقلت إلى نادٍ محترف في سن السادسة عشرة واستمر الأمر على هذا المنوال، ومثلي الأعلى هو واين روني (مهاجم مانشستر يونايتد السابق).

- س: من هي الشخصية الأكثر ضحكًا في جالطة سراي ؟

ج: أردا توران بكل تأكيد ويرتدي ملابس رائعة كذلك، لذا أعتبره الشخص الأكثر أناقة، والأسوأ هو باريش ألبير.

- س: فريقك المفضل عندما كنت صغيرًا ؟

ج: الزمالك.

- س: أفضل مميزاتك في الملعب ؟

ج: القفز والإرتداد في الهجمات.

- س: اللاعب الأكثر أكلًا في جالاتا سراي ؟

ج: فيكتور نيلسون.

- س: ما الذي تحتاج تطويره في أدائك ؟

ج: التحكم أكثر في الكرة.

- س: صفة لا يعرفها الكثير عنك ؟

ج: رومانسي.

- س: تفضل تسجيل الأهداف بالرأس أم القدم ؟

ج: القدم.

- س: أصعب مدافع واجهته في مسيرتك الكروية ؟

ج: كاليدو كوليبالي.

- س: الأكثر تحدثًا في الفريق ؟

ج: باتريك فان أنهولت.

- س: المباراة التي لا تنساها ؟

ج: فناربخشة أول مباراة لي أمامهم.