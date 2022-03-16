بعد احتلال سوهاج المركز الأول بمحو أمية 19 ألف مواطن..الهيئة العامة لتعليم الكبار تكشف التفاصيل

/686036/بعد-احتلال-سوهاج-المركز-الأول-بمحو-أمية-19-ألف-مواطنالهيئة-العامة-لتعليم-الكبار-تكشف-التفاصيل

علق محمد الدالى مديرعام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، علي احتلال محافظة سوهاج المركز الأول علي مستوي الجمهورية بمحو أمية 19 ألف مواطن، قائلا: العمل فى الهيئة العامة لتعليم الكبار عمل منظم يرصد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية فى برنامج " صباح الخير يا مصر" الذى يذاع على القناة الأولى.

محافظة سوهاج الأولي على مستوي الجمهورية بمحو أمية 19 ألف مواطن

وأشار أن هذا الرقم جاء فى ضوء مجموعة من الاعتبارات أولها تطوير المنهجيات المستخدمة فى تعليم الكبار، مؤكدا أن هذه المنهجيات أكثر قدرة على تلبية طموحاتهم من خلال فصول محو الأمية .

وتابع الدالي: يتم تدشين مبادرة سوهاج خالية من الأمية بالاشتراك مع جامعة سوهاج, فضلا عن القوافل الإعلامية المنفذة فى القرى والتى تستهدف الأميين وأصحاب الرأى وأصحاب القرار المؤثرين، وذلك لضمان بيئة داعمة لعملية التعليم.

وأردف مديرعام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، أنه يتم استهداف جميع قرى محافظة سوهاج , مشيرا إلى أن الأولوية للقرى التى تتسع بها نسبة الأمية وقرى حياة كريمة.

محمد الدالي: الهيئة تهدف إلى إكساب المواطنين مجموعة من المهارات والحرف

وأضاف: نعمل علي تنمية المواطن المصري جانب العمران الذى تشهده القرى، لافتا أن الهيئة العامة لتعليم الكبار تقدم حوافز أدبية ومالية قدرها 500 جنيه، فضلا عن وجود برامج تأهيلية وتدريبية لهؤلاء المعلمين حتى يكونوا أكثر قدرة على التفاعل مع الأميين.

وتابع الدالي: جامعة سوهاج وهيئة الشباب والرياضة تقدم حوافز مالية للطلاب، مؤكدا أن الهيئة العامة لتعليم الكبار لا تهدف إلى إكسابهم مهارات القراءة والكتابة والحساب فقط بل تهدف إلى إكسابهم مجموعة من المهارات والحرف .