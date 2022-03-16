/686034/الصحة-إطلاق-أول-منصة-لخدمات-الصحة-النفسية-وعلاج-الإدمان-في-إقليم-شرق-المتوسط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وذلك بالتعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية ومنظمة الصحة العالمية، في إطار التوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية وإتاحتها للجميع.

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وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن المنصة تهدف إلى توفير خدمات حكومية مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيرًا إلى أن المنصة تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، وإحدى ثمار التعاون بين كلٍ من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا، ويقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.

الصحة: إطلاق أول منصة لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان في إقليم شرق المتوسط

وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن استخدام الخدمات الإلكترونية في مجال الصحة النفسية ستساهم بشكل كبير في الحصول على الاستشارات والدعم النفسي بجودة عالية وبخصوصية وسرية تامة والتغلب على الوصم المتعلق بالاضطرابات النفسية في المجتمع، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتقديم معلومات سليمة للجميع، على الرابط التالي http://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar.

كما أن الأمانة كانت على مستوى التحدي في ظل جائحة كورونا، حيث قامت بتطوير خدماتها الإلكترونية، وإنشاء المنصة الوطنية الافتراضية الأولى بجمهورية مصر العربية بهدف تقديم الخدمات العلاجية للمريض النفسي وذويه في أماكن تواجدهم من خلال الاستشارات النفسية مع معالجين مؤهلين دون إثقالهم بأي أعباء مادية، وتعزيز الدور التوعوي المجتمعي للمواطن المصري من خلال المنصة.

تحقيق الاتاحة والمساواة في الحصول على خدمات الصحة النفسية في مصر بلا أي تمييز

وأضافت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيس البعثة: "إنني اليوم لفخورة بوجود منصة إلكترونية مجانية، صديقة وسهلة الاستخدام كخطوة رائعة لتحقيق الاتاحة والمساواة في الحصول على خدمات الصحة النفسية في مصر بلا أي تمييز"، قائلة: "لا توجد صحة بدون الصحة النفسية، حيث تشكل السلامة النفسية عنصرًا أساسيًا في تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة، فالصحة النفسية الجيدة تمكن الإنسان من إدراك إمكانياته، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل منتج".