الوزراء يوافق على تدبير الاعتمادات المالية للتعاقد مع الشركات لتنفيذ النقل الأخضر...

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعي اليوم /الأربعاء/ برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقد مع عدد من الشركات، لتنفيذ الأعمال الخاصة بخطة توفير خدمات النقل الأخضر المستدام لأعضاء الوفود المشاركة في قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، في نوفمبر المقبل، حيث تتضمن الأعمال المطلوبة تنفيذ محطات الشحن والصيانة للأتوبيسات الكهربائية، لعدد 180 أتوبيسا كهربائيا بمنطقتي نبق والرويسات، إلى جانب أعمال تشغيل المنظومة لعدد 300 حافلة تعمل بطاقة الكهرباء والغاز( 180 بالكهرباء و120 بالغاز).

كما وافق مجلس الوزراء على إصدار عملات معدنية متداولة من الصلب المطلي بفئات الجنيه، ونصف الجنيه، وبعدد 3 ملايين قرص من كل فئة؛ وذلك بمناسبة احتفال وزارة الثقافة بمرور 150 عاما على إنشاء دار الكتب والوثائق القومية.

كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مع شركة "Aon"، لإجراء فحص المركز المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما وافق مجلس الوزراء أيضا على الطلب المقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة "ليزر آند مور لصناعة الجلود"، كشركة مساهمة مصرية ـ تحت التأسيسٍ ـ بمنطقة الروبيكي، بمدينة بدر بمحافظة القاهرة. ويقام المشروع على مساحة 50 فداناً، ويوفر 1100 فرصة عمل، وذلك للعمل في عدة مجالات، من بينها إقامة وتشغيل مصنع لدباغة وتشطيب الجلود، وتصنيع الورنيشات، وتصنيع جميع أنوع المنتجات الجلدية، وإعادة تدوير مخلفات الجلود.