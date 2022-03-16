وأضاف المستشار بروسلى، أن بعض أساتذة القانون فى الكويت طالبوا بتطبيق إجراءات التعطيل على المحاكم إلا أن القضاء الكويتى رفض جميع الطلبات فى هذا الشأن حفاظا على الحقوق والحريات وعلى النظام العام.
وأشار إلى أن حماية المواطنين واجب وطنى يجب الحفاظ عليه فى الضبط الإدارى من القضاء الكويتى ولذلك راعى القضاء بعض الظروف فى المناطق المختلفة مثل قوة جائحة كورونا ومدى انتشارها وغيرها.
وقال إن مجلس الدولة الفرنسى التزم بتطبيقات القضاء الإدارى فى المنازعات القضائية المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة فى الظروف الاستثنائية وجميع البيانات والإحصائيات الرسمية تشير لذلك اهمها عدم تعطيل العمل والمشاركة فى العمل.
ونظم مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، أن مؤتمرا دوليا ليكشف الأحكام التى أصدرتها محاكم القضاء الإدارى فى ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها فى ظل وباء كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس محكمة التمييز الكويتية: عملنا على حماية حقوق المواطنين رغم تفشى كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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