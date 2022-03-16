رئيس محكمة التمييز الكويتية: عملنا على حماية حقوق المواطنين رغم تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار عادل بروسلى، نائب رئيس محكمة التمييز بالكويت، أن الدساتير العربية منعت القضاة من تعطيل المحاكم بسبب الأوبئة وغيرها، حتى لا تضيع حقوق المواطنين وتحافظ على حرياتهم.





وأضاف المستشار بروسلى، أن بعض أساتذة القانون فى الكويت طالبوا بتطبيق إجراءات التعطيل على المحاكم إلا أن القضاء الكويتى رفض جميع الطلبات فى هذا الشأن حفاظا على الحقوق والحريات وعلى النظام العام.

وأشار إلى أن حماية المواطنين واجب وطنى يجب الحفاظ عليه فى الضبط الإدارى من القضاء الكويتى ولذلك راعى القضاء بعض الظروف فى المناطق المختلفة مثل قوة جائحة كورونا ومدى انتشارها وغيرها.

وقال إن مجلس الدولة الفرنسى التزم بتطبيقات القضاء الإدارى فى المنازعات القضائية المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة فى الظروف الاستثنائية وجميع البيانات والإحصائيات الرسمية تشير لذلك اهمها عدم تعطيل العمل والمشاركة فى العمل.

ونظم مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، أن مؤتمرا دوليا ليكشف الأحكام التى أصدرتها محاكم القضاء الإدارى فى ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها فى ظل وباء كورونا.