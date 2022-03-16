المحكمة الاتحادية بالإمارات: طبقنا إجراءات وقائية ضد كورونا منذ بدء الجائحة

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار محمد حمد البادى رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن بلاده تولى أهمية قصوى للصحة العامة وصحة الأفراد، موضحا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا منذ إعلان الجائحة.





وأشار البادى خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولى الثالث للاتحاد العربى للقضاء الإدارى حول (أحكام القضاء الإدارى الصادرة بشأن الإجراءات الاستثنائية فى ظل وباء كورونا) بحضور رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمى، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى، ورؤساء المحاكم العليا ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف بالدول العربية والأوروبية، ومشاركة البعض الآخر منهم افتراضيًا من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، إلى أن الإمارات طبقت مع بدء انتشار فيروس كورونا، إجراءات التقاضى باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد مع الحرص على مراعاة ضمان أمن المعلومات. وشدد على أن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، أثمرت عن احتواء الجائحة بالتعاون مع كل القطاعات ووفقا لأفضل المعايير الدولية، على نحو أدى إلى انخفاض ملحوظ فى حالات الإصابة بالفيروس، ومن ثم تخفيض الإجراءات والتدابير الاحترازية والعودة التدريجية لكامل الطاقة الاستيعابية لمختلف الأنشطة.

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