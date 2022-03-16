مجلس الدولة الفرنسى: قبول الدعاوى أو ورفضها يتم طبقا لظروف وإمكانيات الدولة

جدة - نرمين السيد - أكد ايف جوناه مدير إدارة التعاون الدولى بمجلس الدولة الفرنسى أن القضاء الفرنسى يراعى فى جميع أحكامه الظروف التى تمر بها البلاد ومطابقتها مع الإجراءات التى اتخذتها، وإمكانية قبول الدعاوى ورفضها طبقا لإمكانيات الدولة.





وأشار جوناه خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولى الثالث للاتحاد العربى للقضاء الإدارى حول (أحكام القضاء الإدارى الصادرة بشأن الإجراءات الاستثنائية فى ظل وباء كورونا) بحضور رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمى، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى، ورؤساء المحاكم العليا ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف بالدول العربية والأوروبية، ومشاركة البعض الآخر منهم افتراضيًا من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، إلى أن القضاء الفرنسى كان على وشك إنهاء الإجراءات الاستثنائية لمواجهة كورونا من خلال قبول الدعاوى القضائية التى أقيمت أمامها، إلا أن موجة دلتا لجائحة كورونا جاءت قوية فتم رفض جميع الدعاوى. وقال إن مجلس الدولة الفرنسى التزم بتطبيقات القضاء الإدارى فى المنازعات القضائية المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة فى الظروف الاستثنائية وجميع البيانات والإحصائيات الرسمية تشير لذلك. وأشاد بإدارة مجلس الدولة المصرى ومحاكمة وجميع الأحكام الصادرة منهم لحماية الحقوق والحريات. ونظم مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، مؤتمرا دوليا ليكشف الأحكام التى أصدرتها محاكم القضاء الإدارى فى ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها فى ظل وباء كورونا.

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