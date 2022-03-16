ضبط مصنع فول مدمس منتهى الصلاحية فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين والجهات المعنية بمواصلة مجهودات تمشيط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وفى ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين من ضبط مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية (الفول المدمس) بطريق سقارة السياحى المريوطية يقوم بإعادة تدويرها من جديد بتواريخ جديدة بالمخالفة للقوانين والقرارات المحددة لذلك.

وشملت المضبوطات حوالى 77 طن فول مدمس ومستلزمات انتاج وتعبئة حيث ضمت ضبط كمية 5000 شرنيكه فول مدمس بكل شرنيكه 12 عبوه فول زنة 400 جم و 3000 كرتونة فول مدمس بكل كرتونه 24 عبوة زنة 400 جم و1700 كرتونه فول مدمس بكل كرتونه 24 عبوة زنة 400 جم و 1700 كرتونة فول مدمس بكل كرتونة 24 عبوة زنة 400 جم.

و200 شيكارة صوديوم زنه الشيكارة 25 كجم و 100 ألف عبوة فارغة معدة للتعبئة بدون بيانات و7000 كرتونة فارغة و7000 غطاء و50 شيكارة فول صحيح زنة الشيكارة 25 كجم و2000 عبوة معبأ بدون بيانات نه العبوة 400 جم و5000 استيكرات مدون عليها صالحة و1500 شرنيكة فول مدمس بكل شرنيكة 12 عبوة زنة العبوة 400 جم وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين من ضبط محل أدخنة الأهرام الكائن بـ 39 البوابة الثانية القديمة بحدائق الأهرام لحيازته وبيع سلع مجهولة المصدر بالمخالفة للقوانين القرارات المحددة لذلك حيث تم ضبط 444 علبة سجائر مختلفة الأنواع والأصناف وتم تحرير محضر للمخالف واتخاذ الإجراءات القانونية مع التحفظ على الكميات المضبوطة.

وفى نفس الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر من ضبط مخزن لتجميع السلع الغذائية بقصد احتكارها وبيعها بأسعار أزيد من سعرها وبحوزته حوالى طن أرز و100 كجم طحينة وذلك خلال حملات تم تنفيذها ضمت تحرير 82 محضر تموينى لمحال مخالفة.