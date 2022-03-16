عاجل- رئيس الأركان يتفقد إحدى القواعد الجوية (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى القواعد الجوية بحضور الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار المتابعة الدورية والمستمرة لكافة الوحدات من مختلف الأسلحة والتخصصات للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها الدائم لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها.





واستمع الفريق أسامة عسكر لشرح تفصيلى تضمن الأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والأطقم الفنية والاطمئنان على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية لرجال القوات الجوية، وشهد مراحل تلقين ما قبل الطيران وناقش عدد من الطيارين والأطقم الفنية فى أسلوب التخطيط والتنفيذ للمهام المتعددة.

كما شاهد بيانًا عمليًا لتجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المقاتلة أظهرت مدى ما يتمتع به رجال القوات الجوية من كفاءة قتالية عالية وقدرة على تنفيذ كافة المهام المكلفين بها، وقام بجولة تفقدية تضمنت المرور على اصطفاف عدد من الطائرات من مختلف الطرازات وكذا عدد من المنشآت الفنية والتخصصية لإعداد وتجهيز وصيانة الطائرات.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال القوات الجوية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تزويد القوات الجوية بأحدث المقاتلات والطائرات متعددة المهام بالإضافة إلى أحدث أجهزة الملاحة لمواكبة التطور التكنولوجى المستمر فى عالم الطيران لتظل القوات الجوية دائمًا الذراع القوية للقوات المسلحة ولديها القدره على تحقيق مختلف المهام التى تسند إليها على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.