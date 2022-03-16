عاجل- 47 مصابا فى حادث أتوبيس الوادى الجديد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 39 مصابا من المستشفيات من أصل 47 أصيبوا فى حادث انقلاب أتوبيس، صباح اليوم الأربعاء، بالطريق الواصل بين الواحات الخارجة والداخلة، بمنطقة الزيات فى محافظة الوادى الجديد.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 21 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع انقلاب الأتوبيس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وأسيوط الجامعى. من جانبه، أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، مغادرة 39 مصابًا للمستشفيات بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة، واستقرار حالتهم، فيما يتلقى الخدمات العلاجية 3 مصابين الخدمات الطبية والعلاجية فى مستشفى الداخلة العام، و5 مصابين فى مستشفى أسيوط الجامعى. وأضاف أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجروح، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدًا ان جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

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