تجارية دمياط تعلن تنظيم معارض أهلاً رمضان بمشاركة 45 عارض

/686025/تجارية-دمياط-تعلن-تنظيم-معارض-أهلا-رمضان-بمشاركة-45-عارض

افتتح اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، معرض " أهلا رمضان" لبيع السلع الأساسية و الغذائية بأسعار مخفضة، والمقام أمام الحديقة المركزية بدمياط الجديدة، بتخفيضات تصل إلى 25 ٪ وبمشاركة حوالي 30 عارض، ويضم المعرض جميع السلع الغذائية و الأساسية، ومستلزمات الشهر الكريم بالإضافة إلى منافذ بيع اللحوم و الدواجن.

وقال سمير شطا، المشرف على المعرض، وسكرتير عام الغرفة التجارية، أن الغرفة الغرفة التجارية بدمياط، معرض "كلنا واحد"، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، حيث يقام معرضين، الأول بمدينة دمياط القديمة باجمالي 15 باكية، والمعرض الآخر بمدينة دمياط الجديدة بعدد 30 باكية بتخفيضات تصل إلى 25٪.

وأكد "شطا" أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، تتحمل جميع تكاليف إقامة معرض "أهلا رمضان" في مقابل قيام العارضين بعرض السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية، وكميات كافية للمواطنين خلال فترة إقامة المعرض، مشيرا إلى أن المعرض يأتي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة، للتخفيف عن كاهل أبناء محافظة دمياط، موضحا أن مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بدمياط، عقد اجتماعًا مع العارضين المشاركين بمعرض "أهلا رمضان" واللجنة المشكلة من أعضاء مجلس الإدارة، لحث العارضين على تقديم أقل الأسعار والالتزام بها.

محافظ دمياط تتابع حملات التموين على مستوى المحافظة

وأكدت محافظ على رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المحال، والأسواق للتصدي لأي محاولات لاحتكار وحجب السلع الغذائية والأساسية، مشددة على المتابعة الدورية لحركة الأسواق والمخابز ومنع التلاعب والمغالاة في أسعار السلع والإلتزام بسعر ومواصفات رغيف الخبز، كما أكدت على توجيه التجار بالإعلان عن الأسعار أمام المواطنين، كما أشارت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

كما أكدت محافظ دمياط على الإسراع فى الخطوات التنفيذية لإطلاق معارض "أهلا رمضان" بعدد من المناطق، وذلك اعتبارًا من ١٥ مارس الجارى، مؤكدة على ضم عدد من المبادرات لتوفير مختلف السلع الغذائية واللحوم والحلويات ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة، كما أكدت أيضاً على اتباع كافة الاشتراطات الصحية وتوفير ثلاجات للحفاظ على سلامة السلع المعروضة.