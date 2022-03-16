/686021/أماني-الشعولي-اطلاق-مبادرة-كلنا-واحد-تعكس-حرص-القيادة-على-توفير-حياة-كريمة-للمواطن

وجهت النائبة أماني الشعولي أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ،الشكر والتقدير الي الرئيس السيسي بشأن أطلاق فعليات المرحلة ال 22 من مبادرة (كلنا واحد ) لمدة 30 يوم مأكدتا علي أنة تتوفر السلع بجودة عالية وأسعار منخفضة بنسبة 25% إلي 60% بمناسبة شهر رمضان المبارك لافتا إلي أن الموطن يعيش حياة كريمة ومنعمة في عهد الرئيس السيسي .

دوت الخليج

الدولة تقوم بتوفير الموارد الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأقل سعر

وقالت أماني الشعولي علي في تصريحات خاصة الي دوت الخليج أن المبادرة تشمل عددا من فروع السلاسل التجارية و باجمالي عددها 993 فرعا علي مستوي الجمهورية كما طلقت وزارة الداخلية مبادرة بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية توفير السلع بجودة عالية وأسعار منخفضة عن مثلاتها بالاسواق وذالك من خلال المنافذ والسرادق الموضحة علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، لافتا إلي أنة تم التنسيق مع مسئلي عدد من السلاسل التجارية والموردين ، بشأن انشاء سرادق رئيسي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، و 11 سرادقا فرعيا بالميادين والشوارع الرئيسية أمام مقار بعض السلاسل والكيانات التجارية، لعرض وبيع منتجات المبادرة من السلع الغذائية وغير الغذائية، وبعض مستلزمات البيت المصري، خاصةً محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق .

وأكدة النائبة أماني الشعولي بأنة سوف يتم أطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، وذلك خلال الدفع ب25 سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بالمناطق الأكثر احتياجاً، والتي لاتتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

أشادة أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب بأن الدولة المصرية تبذل قصاري جهدها لكي توفر السلع الغذأية للمواطن بأعلي جودة وأقل سعر مضيفا أن الدولة تقوم القضاء علي المحتكرين للسلع الغذائية في الاسواق المحلية .