تنفيذا لتوصيات إسكان النواب..محمد الحسيني: يعلن بدء تنفيذ خط مياه الشرب بمساحة «400 م» بكفر طهرمس

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أعلن النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية والري، اليوم الإربعاء، بدء العمل في تنفيذ خط مياه الشرب الجديد قطر 400 مم وبطول 1300 متر تقريبا، لحل مشكلة ضعف المياه بمنطقة كفر طهرمس وترعة عبد العال 1/2 والعشرين وصفط اللبن.

دوت الخليج

بدء أعمال تنفيذ خط مياه الشرب الجديد قطر 400

وأشاد النائب محمد الحسيني، وكيل محلية النواب، بالتنسيق والتواصل والتعاون المشترك مع اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمهندس يسري كامل رئيس قطاع المشروعات، والمحاسب تيسير ، رئيس حي الهرم.

وكانت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة،ناقشت الطلب المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية والري،بشأن تنفيذ خط مياه الشرب الجديد قطر 400 مم وبطول 1300 متر، لحل مشكلة ضعف المياه بمنطقة كفر طهرمس وترعة عبد العال 1/2 والعشرين وصفط اللبن.

تجدر الإشارة إلى أنه ينطلق مساء اليوم الأربعاء، المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، بمدينة الغردقة، بمشاركة نواب وأعضاء الحزب من كافة محافظات الجمهورية، بجانب حضور ممثلين من كافة الأحزاب والقوى السياسية المصرية.

ويأتي انعقاد المنتدى الثاني بعد النسخة الأولى التي عقدت في ٢٠١٨، في ضوء التواصل المباشر بين نواب وأعضاء الحزب مع الحكومة، ووضع قضايا المواطن والوطن على طاولة المناقشات، والتواصل لرؤى تصب في صالح الوطن والمواطن، حيث اللقاءات والجلسات تكون سبيل لنقل نبض الشارع ورؤي المواطنين من جامب أعضاء الأحزاب ونوابهم المنتشرين بكافة محافظات الجمهورية.

أولى جلسات المنتدى ستكون مساء الأربعاء، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، حيث سيدور النقاش والحوار حول آليات وصور التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث سيقوم فؤاد باستعراض كافة الآليات وصور التعاون ونتائجها على أرض الواقع.

الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية، ستكون محور النقاش الثاني يوم الخميس بمشاركة د. محمد معيط، وزير المالية، ود. السيد القصير، وزير الزراعة، حيث سيتم استعراض مع النقاش حول كل الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها تجاه كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

الجمهورية الجديدة والإجراءات التي اتخذت، ستكون محور النقاش الثالث يوم السبت المقبل بمشاركة ودهالة السعيد، وزيرة التخطيط، ود.عاصم الجزار، وزير الإسكان، ونفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حيث المناقشات الموسوعة حول جهود التطوير والتنمية بالجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.