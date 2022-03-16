/686019/جامعة-أسيوط-تشهد-انطلاق-ورشة-عمل-الحماية-المدنية-ومكافحة-الحرائق-بكلية-التربية

أعلنت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم عن انطلاق ورشة عمل في مجال الحماية المدنية ومكافحة الحرائق والتي تنظمها كلية التربية بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية المواهب وإدارة الحماية المدنية بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق عبد الله الجمال رئيس الجامعة وبحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والمشرف على كلية التربية والدكتور محمد أبو القاسم عميد كلية الهندسة السابق والمشرف على إدارة الحماية المدنية والدكتور حسن محمد حويل وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ محمد عبد العال مدير إدارة الحماية المدنية والأستاذ خالد عمران مدير عام إدارة وتنمية المواهب وحشد من موظفي كلية التربية بالجامعة.

وأشارت الدكتورة مها غانم على حرص إدارة الجامعة على الحفاظ على سلامة العاملين بها من خلال عقد ورش عمل بمختلف الكليات لتثقيف وزيادة الوعي وتعريفهم بطرق التعامل مع المخاطر بطرق علمية مدروسة لتلافى وقوع إصابات داخل العمل أو خارجه فالعامل البشرى عنصر رئيسي لرقى العمل والارتقاء بمستوى الجامعة .

وأكد الدكتور شحاتة غريب على أن ورش العمل تعد فرصة مميزة لتعلم ومعرفة كيفية التعامل ومواجهة الإخطار التي من أهمها الحرائق وطرق إخلاء المباني كما أن الحفاظ على العامل البشرى يعد هدف اساسى لرفع مستوى الجامعة.

أنشطة داخل جامعة أسيوط

وأوضح الدكتور محمد أبو القاسم أن هذه الورش تهدف إلى تعريف العاملين بالجامعة بطرق الحفاظ على سلامتهم وكيفية التصرف أثناء حدوث حرائق او حوادث إثناء العمل وطرق أخلاء المباني حتى لا يتسبب الجهل بها في وقوع خسائر بشرية ومادية , كما أضاف الدكتور حسن حويل أنه على المشاركين الاستفادة من هذه الورش والتي تعد فرصة مميزة لتطوير أدائهم وتيسير وسهولة العمل وتفادى وقوع مخاطر وطرق التعامل إثناء وقوع الحوادث , وقد أوضح الأستاذ خالد عمران أن الورشة تمتد على مدار يومين من 16 الى17 مارس الجاري بمشاركة 50 من المتدربين من كلية التربية.

17 فرع لمعارض أهلا رمضان فى أسيوط

كان محافظ أسيوط قد شكل لجنة برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة وعضوية كافة الجهات المعنية لاختيار مواقع لفتح منافذ ومعارض للسلع بكافة المراكز والقرى والأحياء وتزويدها بكافة المنتجات الغذائية وياميش رمضان واللحوم والأسماك وطرحها بأسعار مخفضة عن السوق وبجودة عالية موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين لإقامة فروع لمعرض أهلا رمضان بكل مركز ومدينة وحي فضلا عن التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب لإقامة منافذ للسلع الغذائية المختلفة استعدادًا لشهر رمضان الكريم.