/686018/وزارة-الداخلية-تضبط-1308-قضايا-تموينية-خلال-24-ساعة

في اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

دوت الخليج

التنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الامن العام

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الامن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1308) قضية تموينية متنوعة من بينهم (14) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (أكثر من 101 طن سلع غذائية – 9600 عبوة) (3) قضايا حجب مواد بناء بإجمالى مضبوطات (4831 طن "حديد تسليح" – 8 طن "أسمنت") (3) قضايا بيع بأزيد مواد بناء بإجمالى مضبوطات (80 طن "حديد تسليح" – أكثر من 100 طن "أسمنت")، (76) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت (أكثر من 133 طن – 263 عبوة - 14 إسطوانة – 720 رغيف) 8 قضايا الإستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (أكثر من 6 طن – 49900 لتر - 1752 عبوة – 400 إسطوانة).. بإجمالى مضبوطات أكثر من (5260 طن -11615عبوة – 414 إسطوانة – 49900 لتر –

720 رغيف) كان أبرزها الآتى:-

فى مجال حجب السلع الإستراتيجية تم ضبط أكثر من ( 101 ) طن سلع غذائية

ضبط (80 طن "حديد تسليح" - 60 طن مواد بناء "أسمنت" بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة) .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة القليوبية.

ضبط أكثر من (27 طن "أرز أبيض" معبأ داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول) لتحقيق أرباح غير مشروعةن بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة البحر الأحمر.

ضبط (25 طن "أسمنت" بدون مستندات غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول)، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة مواد البناء) بمحافظة القليوبية.

ضبط أكثر من (21 طن "زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر تم تجميعها لبيعها بأزيد من السعر المتداول) لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

فى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يزيد عن (26) طن دقيق مدعم

ضبط أكثر من (15 طن "أسمنت – جبس" بدون مستندات مجهولة المصدر غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول)، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة مواد البناء) بمحافظة الجيزة.

ضبط (13 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض – سكر حر – مكرونة – زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر تم تجميعها لبيعها بأزيد من السعر المتداول)، بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط أكثر من (6 طن "دقيق أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر – 320 رغيف خبز غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول)، بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط أكثر من (6 طن "دقيق أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر – 400 رغيف خبز غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول).. بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (6 طن "زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر تم تجميعها لبيعها بأزيد من السعر المتداول).. بحوزة (مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط أكثر من (5 طن "أرز أبيض – مكرونة" بدون مستندات مجهولة المصدر بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول).. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الأقصر.

فى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد عن ( 133 ) طن

ضبط (4731 طن مواد بناء "حديد تسليح" بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق).. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة الشرقية.

ضبط (100 طن حديد تسليح بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

ضبط أكثر من (15طن "دقيق أبيض – أرز أبيض – مسلى – زيت طعام" معبأ داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق).. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط أكثر من (13 طن "دقيق أبيض - أرز أبيض – مكرونة – سكر حر" معبأ داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق).. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (13 طن " أرز أبيض – مكرونة " تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ضبط (10طن "أرز أبيض" معبأ داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق).. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

ضبط أكثر من (8 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض - مكرونة" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق).. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (8 طن "أسمنت" بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق).. بحوزة (مالك إحدى شركات تجارة مواد البناء) بمحافظة الدقهلية.

ضبط أكثر من (7طن "دقيق أبيض" – 9600 عبوة زيت طعام معبأ داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

ضبط أكثر من (530 طن "مكرونة – زيت طعام" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية.

ضبط (3طن "أسمدة زراعية مدعمة" خاصة بأحد البنوك محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة).. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (مالك مستودع بوتاجاز) بمحافظة سوهاج.. لتصرفه فى عدد (400 إسطوانة بوتاجاز ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة).

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة سوهاج.. لتصرفه فى أكثر من (طن "دقيق بلدى مدعم" ببيعها فى السوق السوداء بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة).

ضبط (طن "سكر تموينى" مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعه وعدم صرفه للمواطنين للإتجار به فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل بدال تموينى) بمحافظة القليوبية.

ضبط (49900 لتر "سولار – بنزين" تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن إحدى محطات البترول لتموين السيارات) بمحافظة القاهرة.

ضبط أسماك مجمدة

ضبط أكثر من (طن "أسماك مجمدة – جمبرى" بدون بيانات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "اللون – الشكل" ويشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (قائد إحدى السيارات) أثناء سيره بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية.

ضبط أكثر من (3 طن "ملح طعام" مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية – أكثر من 3 طن "ملح طعام" تحت التعبئة ويشكل خطراً على الصحة العامة – 3800 عبوة "فارغة – أكياس" لزوم التعبئة مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ضبط (150 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الصلاحية والإنتاج ذات أثر بالغ على الثروة الحيوانية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.