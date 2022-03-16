اجتمع اليوم أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، بعدد من القيادات التنفيذية لمناقشة ضبط منظومة الأسعار والرقابة على الأسواق وذلك فى حضور النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

وأشار "سامى" إلى أن هناك حرص من الحكومة على توفير السلع الغذائية بالمنافذ المختلفة التابعة للدولة والسلاسل التجارية والمعارض، بكميات كافية قبل حلول شهر رمضان المبارك لافتاً إلى دعم المحافظة لجميع مبادرات الوزارات والهيئات الوطنية والحركات الشبابية المختلفة التي تستهدف تقديم السلع بأسعار ميسرة، موضحاً وجد تنسيق جيد مع الغرفة التجارية ومديرية التموين للبدء في إقامة معارض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

محافظ سوهاج يناقش خطة معارض أهلا رمضان

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمحافظة أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن السلع الغذائية، مؤكدا على توافر جميع السلع بكافة المجمعات الاستهلاكية والأسواق بكميات كافية، مناشدا المواطنين عدم التدافع والتزاحم على السلع الغذائية، لافتا إلى قيام المديرية بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة بشن العديد من الحملات على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية؛ لمنع الغش التجاري وضبط الأسواق.

ومن جانبه أوضح النائب خالد أبو الوفا أن الغرفة التجارية بصدد تنظيم عدد من معارض " أهلا رمضان " بكافة مراكز المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومحافظة سوهاج؛ لضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة طوال شهر رمضان الكريم، لافتاً إلى وجود حملات مكثفة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لضبط الأسواق ومواجة محتكرى السلع، مشدداً أنه لا تهاون مع المخالفين وأنه سيتم التعامل معهم فى الإطار الذى ينظمه القانون، موضحاً أن الحملات الانضمامية والتى تستعد المحافظة لاطلاقها خلال الأيام الماقبلة ستشهد مراقبة السلع الغذائية بمختلف أسواق المحافظة

وقال مدير فرع جهاز حماية المستهلك إن الجهاز على استعداد تام لتلقي وفحص جميع شكاوى المواطنين المتضررين من ارتفاع الأسعار أو احتكار أي سلعة وذلك على الأرقام المخصصة لتلقي الشكاوى بالجهاز وهي الخط الساخن 19588، أو على خدمة الواتس آب رقم 01577779999، أو رقم الفاكس 0934600808.