محافظ أسيوط : 17 فرع لمعرض أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة قريباً

/686015/محافظ-أسيوط--17-فرع-لمعرض-أهلا-رمضان-لتوفير-السلع-بأسعار-مخفضة-قريبا

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري فتح منافذ جديدة بكافة المراكز والأحياء والقرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة تقل عن الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل بخلاف 17 منفذ اضافي تابعة لمعرض أهلا رمضان - الذي تم افتتاح المعرض الرئيسي له أمس 15 مارس الجاري - بالتنسيق مع الغرفة التجارية في مختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير السلع والمواد الغذائية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة تصل إلى 30 % بالإضافة إلى السيارات المتنقلة التابعة للتموين ومنافذ القوات المسلحة ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية لطرح السلع بأسعار تناسب الجميع مشيرًا إلى بذل المحافظة جهودًا كبيرة لتوفير السلع بالأسعار المناسبة في مختلف المراكز لتلبية احتياجات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وخطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار.

كان محافظ أسيوط قد شكل لجنة برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة وعضوية كافة الجهات المعنية لاختيار مواقع لفتح منافذ ومعارض للسلع بكافة المراكز والقرى والأحياء وتزويدها بكافة المنتجات الغذائية وياميش رمضان واللحوم والأسماك وطرحها بأسعار مخفضة عن السوق وبجودة عالية موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين لإقامة فروع لمعرض أهلا رمضان بكل مركز ومدينة وحي فضلا عن التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب لإقامة منافذ للسلع الغذائية المختلفة استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

وفي هذا الإطار تفقدت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة المنافذ التي تم افتتاحها والمواقع الجاري تنفيذ معارض بها لتوفير السلع والمواد الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة الغش التجاري وضبط الأسعار ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال لشهر رمضان الكريم .. رافقها خلال الجولة محمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق وحسني درويش رئيس مركز أسيوط ومسئولي المتابعة الميدانية والتموين والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة من المرور والمرافق.

معارض أهلا رمضان فى أسيوط

وأوضحت السكرتير المساعد إنه تم افتتاح المعرض الرئيسي أهلا رمضان بمقر الغرفة التجارية بمدينة أسيوط أمس 15 مارس وجاري اختيار 6 مواقع أخرى بحي شرق و7 مواقع بحي غرب و15 موقع لمنافذ بمركز أسيوط بالقرى لتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم وياميش رمضان مشيرة إلى توجيهات محافظ أسيوط بالتنسيق مع المنطقة الجنوبية ومديرية الأمن لفتح منافذ ثابتة ومتحركة لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان الكريم فضلا عن التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية ذات الجودة وبأسعار مناسبة ومخفضة للتخفيف عن محدودى الدخل ورفع الأعباء عنهم.