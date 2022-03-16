/686014/محافظ-أسيوط-يعلن--تطبيق-برنامج-التنمية-المحلية-بصعيد-مصر-قريبا

حيث شارك المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ في اجتماعات وفد المكتب التنسيقي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بحضور الدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية المحلية والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التخطيط والتنمية المحلية بالبرنامج والدكتور محمود بركة استشاري الترويج للاستثمار وجذب القطاع الخاص بالبرنامج ود. محمد كمال مدير مكون بناء القدرات ود. سيد البدري مدير مكون تحسين الخدمات والمهندس ربيع محمد عبدالبصير أخصائي تنمية محلية بالبرنامج والمهندسة منى علاء مدير مكون التنمية العمرانية والمهندسة فاطمة كريم أخصائي متابعة وتقييم والمهندس كريم محمود أخصائي تنمية عمرانية ويحيى زكريا مدير الوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة وأعضاء الوحدة التنفيذية بالمحافظة.

برنامج تنمية الصعيد

وتم خلال الاجتماع استعراض خطط ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا من البنك الدولي خلال مرحلته الجديدة التي تشمل محافظتي أسيوط والمنيا وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بمحافظات الصعيد وناقش محافظ أسيوط أهم محاور التنمية الاقتصادية الواعدة بالمحافظة والتكتلات الاقتصادية التي سيتم البدء بها مثل تكتلات "الرمان - النباتات الطبية والعطرية- الريحان" فضلا عن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وآليات تفعيله فضلًا عن عرض ممارسات تطوير الأداء التي يطبقها البرنامج والإجراءات المطلوب تنفيذها الفترة القادمة بكل مكون واجراءات ومتطلبات التقييم الثاني والانتهاء من خطة المشروعات المقترح تمويلها من مخصصات القرض.

وقال محافظ أسيوط – في تصريحات صحفية - إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد وتضع هذ الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدًا على أهمية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة وتفعيل دوره في المشاركة في وضع الخطط الاستثمارية ومناقشة سبل تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة والتعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محليًا وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة مؤكدًا على أهمية التكامل بين المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص تنفيذ المشروعات والبرنامج على أرض المحافظة والاستفادة والتعاون مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة بما يساعد في الحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في مشروعات البنية التحتية لمبادرة "حياة كريمة" خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري وايجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة.