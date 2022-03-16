/686013/The-First-بحضور-وزير-الرياضة-موعد-حفل-جائزة-أفضل-لاعب-عربي

يشهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤتمر توقيع عقد تسويق جائزة The First المقرر إقامته يوم الأنين المقبل بمبني جريدة الأهرام بالتعاون مع وكالة الأهرام للإعلان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يحضر مراسم التوقيع الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ولفيف من المسئولين، والرياضيين، ووسائل الإعلام المختلفة.

أفضل لاعبي عربي على المستوى الدولي

تُقام جائزة The First، لاختيار أفضل لاعب عربي علي المستوي الدولي، واختيار أفضل لاعب عربي علي المستوي المحلي داخل الوطن العربي، ومنح اللاعب الفائز جائزة تمثال الفرعون الذهبي وهدية مالية.

ومن المزمع، الإعلان عن الفائز بجائزة The First فى حفل كبير يُقام فى أول يوليو المقبل بمنطقة سفح الأهرامات، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد العربي لكرة القدم.

منتخب مصر بكأس العرب 2021

نجح المنتخب المصري في التأهل للدور النصف نهائي، بالمربع الذهبي للمنتخبات العربية، في بطولة كأس العرب 2021 قطر، بعد رحلة قوية من بداية البطولة حتى الإقصاء من نصف النهائي واحتلال المركز الرابع.

صال وطال المنتخب المصري في بطولة كأس العرب في أقوى نسخها منذ انطلاقة البطولة، من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم، في 1963، ليحل عام 2021 ويحتضن الاتحاد الدولي لكرة القدم البطولة.

وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة من البطولة، بجانب كلا من المنتخب الجزائري، والمنتخب اللبناني، والسوداني، والتي افتتح بها الفراعنة بالفوز على الشقيق اللبناني، بهدف نظيف.

تأهل المنتخب المصري للدور السادس عشر من البطولة، بعد التصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على لبنان بهدف، والسودان بخماسية، والتعادل مع بطل النسخة الحالية المنتخب الجزائري بهدف مقابل هدف.

العاشرة للبطولة والخامسة للفراعنة

ويشارك المنتخب المصري في النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب للمرة الخامسة بتاريخ الفراعنة، لكنها مشاركة تختلف عن بقية المشاركات، حيث أن نسخة 2021 تقام لأول مرة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبعد غياب 9 أعوام.

أولى مشاركات المنتخب المصري في بطولة كأس العرب كانت مع النسخة الخامسة للبطولة، التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان عام 1988.

ونجح المنتخب المصري في أول مشاركاته بالبطولة العربية في الوصول إلى الدور نصف النهائي، ومواجهة منتخب سوريا الذي أقصى الفراعنة بركلات الترجيح، قبل أن يخسر أمام العراق بالمباراة النهائية.