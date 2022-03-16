/686011/ما-بين-أحمد-مراد-وأشرف-عبد-الباقي-توقعات-الجمهور-لضيف-الحلقة-الجديدة-من-صاحبة-السعادة

نشرت الفنان والإعلامية إسعاد يونس صورة لها مع ضيف الحلقة القادمة من برنامج صاحبة السعادة، دون ظهور وجهه، وبدأ الجمهور في كتابة تخميناته خلال التعليقات على هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد تشويق إسعاد يونس لضيف الحلقة القادمة والجمهور يطرح تخميناته

إسعاد يونس تشوق الجمهور لضيف الحلقة القادمة من صاحبة السعادة

شارك إسعاد يونس جمهور برنامج صاحبة السعادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بصورة لها مع ضيف الحلقة القادمة الذي لا يظهر منه سوى ظهره، وطلبت من الجمهور توقع الضيف كما تفعل قبل كل حلقة، ولم يتوانى الجمهور في طرح تعليقاته المختلفة، ولكن لم يصل أحدهم إلى حقيقة الضيف حتى الآن.

تخمينات الجمهور على فيسبوك

توالت تخمينات الجمهور على الصفحة الرسمية للفنانة والأعلامية إسعاد يونس، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد نشرها الصورة التشويقية عن ضيف الحلقة القادمة، وسألتهم إسعاد عن توقعاتهم ومن يكوم الضيف، وجاءت التعليقات تتراوح بين الفنان أشرف عبد الباقي، والفنان أحمد السقى، ومنهم من مازح وقال: "الزعامه عادل شكل"، ومنهم من توقع أن الضيف هو خبير السيارات محمود خيري.

توقعات الجمهور بخصوص ضيف الحلقة القادمة من صاحبة السعادة على إنستجرام

كما طُرحت عدد من التخمينات من جمهور إسعاد يونس ومتابعي برنامج صاحبة الصعادة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وشارك معظم الجمهور برأيه أن الضيف القادم سيكون الكاتب والمؤلف أحمد مراد، وجاءت بعض التعليقات تُرجح المطرب تامر عاشور، وغيرهم قالوا المنتج تامر مرسي، ومازحة إحدى المتابعات وكتبت: "محمود جوزي".

رامي عياش ضيف حلقة أمس من برنامج صاحبة السعادة

أستضاف برنامج صاحبة السعادة المطرب رامي عياش، الذي تحدث مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة البرنامج حول تفاصيل كثيرة عن هواياته وبداية مشواره الفني، وقال: "بحب الحياة الجبلية، وبامارس الرياضات البرية حتى التي لا تخطر على البال"، وقال أن نشأته في بيئة جبلية هي التي جعلت لديه هذا الشعور، وقال أنه يحب الصيد ويأكل مما يصتاده.

وتحدث خلال الحلقة عن حبه لزوجته وكيف بدأت علاقتهما ببعض، وكيف يربي ابنه بطريقة مشابهة للتي تربى عليها رامي نفسه.