بعد غيابه عن مصر 15 عامًا.. سري النجار بطل فيلم الساحر: "لا أريد العودة للسينما"

/686006/بعد-غيابه-عن-مصر-15-عاما-سري-النجار--بطل-فيلم-الساحر-لا-أريد-العودة-للسينما

كتب فيلم الساحر للفنان الراحل محمود عبد العزيز، شهادة إتقان ونجاح لعدد من الفنانين الذين شاركوا بالعمل ومنهم الفنانة منة شلبي والفنان سري النجار الذي غاب عن الأنظار بعد شهرته بالعمل.

دوت الخليج تكشف تفاصيل غياب سري النجار وأسرار من حياته

غياب سري النجار

استطاع الفنان سري النجار أن يحفر شكله بذاكرة المشاهدين والجمهور من خلال دوره ضمن أحداث فيلم الساحر حيث جسد شخصية "حمودة" الذي كان يحب منة شلبي في الفيلم، وعلى الرغم من مرور حوالي 20 عام على فيلم الساحر ، إلا أن اسم سري النجار عاد من جديد بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له مع ابنته.

ولم يكن فيلم الساحر التجربة السينمائية الوحيدة للفنان الشاب سري النجار، حيث شارك أيضًا الفنان محمود حميدة في بطولة فيلم "جنة الشياطين"، وبعدها شارك بفيلم "ديل السمكة" لـ وحيد حامد، وبعد هذه الأعمال أشاد بموهبته الكثيرين من النقاد والجمهور وتنبأوا بنجم صاعد ولكنه حسم نهايته بقرار الهجرة إلى السويد لتكوين أسرة صغيرة وبدأ حياة هادئة جديدة.

سري النجار بطل فيلم الساحر

وعاد الفنان سري النجار يتحدث عن سر ابتعاده عن الفن، حيث قال إنه تعرف على زوجته، وعاشا قصة حب وقرر بعدها السفر معها، وأنجبا ابنتهما الوحيدة التي تدعى صفية، وأشار أنه تنقل بين فنزويلا والسويد حتى استقرت حياتهما في السويد، وقال في تصريحات صحفية له: "لم يكن هدفي البطولة أنا كنت أمثل حبا في الفن وكنت أمثل في مسرح الجامعة الأمريكية".

وتابع: "وشاهدني المخرج الكبير الراحل أسامة فوزي في الحقيقة هو صاحب فضل كبير علي.. وأرسل لي مساعده، بعد أن شاهد العرض المسرحي الذي مثلت به، وطلب مني أنا وبعض زملائي أن نذهب لمكتبه لعمل كاستينج لفيلم يحمل اسمه "جنة الشياطين".

تصريحات سري النجار

وقال عن محمود حميدة: "اعتبره أبي الروحي.. لأنه كان أول فنان أقف أمامه في السينما وتحمس لي ومعي عمرو واكد وصلاح فهمي.. وأنا مدين بالفضل للراحل أسامة فوزي لأنه اكتشفني وعلمني كل أصول السينما وأبجدياتها".

واستكمل سري النجار: "الساحر محمود عبد العزيز، ومنة شلبي أكثر بنات جيلها موهبة وطبيعية"، ولفت إلى أنه آخر مرة زار فيها مصر كانت منذ 15 عام بسبب ارتباطه بالسويد، وقال أيضًا: "أتواصل مع كثير من أصدقائي في مصر مثل يسري نصر الله، ناهد نصر الله، محمود حميدة، سهيل البلتاجي، منة شلبي".

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وأشار إلى أنه مفتقد القاهرة بشكل عام، وحول عودته للسينما رد وقال: "لا أرغب.. السينما المصرية ليست في أفضل حالاتها"، وحول عمله في السويد، استطرد قائلًا: "أقوم بتدريس التمثيل لعدد من الطلبة بجانب تدريب الممثلين في ورش خاصة لتطوير الأداء وأعمل أيضًا في مجال الرسم على الزجاج .