/686003/جامعة-أسيوط-تعلن-اقتراب-تطبيق-التحول-الرقمي-لخدمات-الجامعة

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على مساعي إدارة الجامعة الهادفة لتعزيز جهود الدولة المصرية و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في دعم التحول الرقمي و كذلك السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير وتشجيع أبنائها الطلاب و تحفيزهم نحو المشاركة فى رسم ملامح الجمهورية الجديدة و مواكبة كل ما هو جديد فى مجال انترنت الأشياء.

جاء ذلك تعقيباَ على التقرير المقدمة له من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حول تأهل طلاب كلية الحاسبات و المعلومات و لأول مرة ضمن أربع جامعات على مستوى الجمهورية للمشاركة فى اطلاق أول هاكاثون مصري على مستوى الدولة في المدن الذكية للعاصمة الإدارية الجديدة ،و الذى تنظمه جامعة بنها وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و شركة أمازون العالمية خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس الجارى برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها،

و أكد الدكتور شحاتة غريب إلى أن هاكاثون شهد تسابق فرق من طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للعمل على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل، المرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس، الجامعات الذكية ، مؤكداَ على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم و الرعاية لابنائها الطلاب و تشجعيهم على المشاركة في كافة المحافل و المسابقات المحلية و الدولية و التى تتعلق بمجال انترنت الاشياء، مشيداً بنشاط نادى العلوم والابتكار بقيادة الدكتورة غادة عبد الرحمن الأستاذ بكلية التمريض والمشرفة على نشاط النادى التابع للإدارة العامة لرعاية الشباب .

رئيس جامعة أسيوط يتابع تطبيق التحول الرقمي بخدمات الجامعة

وأوضحت الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات أن الطلاب المتأهلين جميعهم من كلية حاسبات ومعلومات والذى يضم الطلاب محمود سيد يوسف قطب ، الحسن محمد كامل ، رسم أسامة عبد المنعم ، نانسى علاء فوزى ، نورهان أحمد عبد الفتاح .

وأشار الدكتور على حسين المدرس المساعد بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات و المعلومات و المشرف الإكاديمى على الفريق إلى إقامة الهاكاثون الأول في مجال المدن الذكية كانت بغرض تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية التي تساهم في تحسين مستوى المدن، كذلك الحرص على المساهمة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون أول مدينة ذكية في مصر.

كما أن الفائزين في الهاكاثون سوف يحصلون على جوائز مالية بإجمالي 100 ألف جنيه مصري مقدمة من جامعة بنها بالإضافة إلى جوائز قيمة مقدمة من شركة أمازون ويب سيرفيسز، كما سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم للجامعات الأهلية المصرية الجديدة.