/686022/رئيس-الرابطة-الطبية-الأوروبية-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-دلتا-كرون

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن متحور دلتا كورون خليط من دلتا وأوميكرون، لافتا أننا فى مرحلة تعايش مع الفيروس نفسه و أن الفيروس ضعف جدا.

دوت الخليج

وأشار عودة، خلال مداخلة عبر zoom فى برنامج "صباح الخير يا مصر" الذى يذاع على القناة الأولى، إلى أن 95% من المصابين بفيروس كورونا، يكونون مصابين بأوميكرون، موضحا أن أوميكرون لديه 3 سلالات، وهم: أوميكرون وأوميكرون1 وأوميكرون2.

رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يكشف تفاصيل جديدة عن «دلتا كرون»

وأوضح أن أوميكرون 2 أكثرهم قلقا وانتشارا لذلك يسمى بالفيروس الشبح، وذلك لعدم قدرة المسحات على تشخيصه, مشيرا أن أوميكرون ودلتا إكورون إلتقوا فى نفس الجسم ونفس الخلية مكونين دلتا كورون.

وقال عودة :" هذا الخليط لا يشير إلى القلق أو الأعراض الخطيرة أو الانتشار السريع، كما أن الفيروس في حالة تعايش مع نفسه، والطفرات القديمة والجديدة تتزاوج".

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية: "نحن في انتظار المزيد من الأرقام والإصابات عن المتحور الجديد حتى ندرس صفاته ونحصل على صورة كافية للوضع، مشددا على ضرورة الاستمرار في الوقاية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

الحكومة: انخفاض إصابات كورونا

هذا و استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، تقريراً حول آخر مستجدات الموقف الوبائي محلياً وعالمياً، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وعرض عبدالغفار، خلال التقرير موقف الإصابات اليومي بفيروس كورونا، وكذلك البيان الاسترشادي لحالات دخول مستشفيات العزل أسبوعياً خلال شهر فبراير وأول أسبوعين من شهر مارس الجارى، مؤكداً أن المنحنى الوبائى للحالات مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا حتى نهاية الأسبوع الوبائى رقم 10 لعام 2022، يوضح استمرار تسجيل معدلات منخفضة للإصابة بهذا المرض.

وأشار إلي نسب إشغال مستشفيات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، لافتا أن الاستمرار فى خفض عدد مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، وذلك بناء على الانخفاض فى معدلات الإصابات بهذا الفيروس.