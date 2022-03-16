متحدث التموين لـ دوت الخليج: تخفيضات تصل إلى 30 % على السلع فى معارض أهلا رمضان.. وعقوبات رادعة للمحتكرين.. فيديو

/686008/متحدث-التموين-لـ-تحيا-مصر-تخفيضات-تصل-إلى-30--على-السلع-فى-معارض-أهلا-رمضان-وعقوبات-رادعة-للمحتكرين-فيديو

كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، عن تفاصيل استعدادت الوزارة بشأن تحقيق الأمن الغذائي وتوافر السلع للمواطنين بالتزامن مع قدوم رمضان واستغلال عدد من التجار الأزمة الروسية الأوكرانية بشأن غلاء الأسعرا مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل بكافة قوتها وما تمتلكه من أجهزة تنفيذية ورقابية، في مراقبة الاوضاع وضبط ألاسواق .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال تصريحاته لموقع دوت الخليج الاخباري، منوها أنه للعام الثالث على التوالي يتم طرح بونات من منافذ وزارة التموين تتيح للمواطن اختيار احتياجاته من المعارض المخصصة من الدولة، وهذه البونات تم الاعلان عن اسعارها والجهات التي تقوم ببيعها للتسهيل على المواطنين.

طرح كراتين رمضان بثلاث فئات مختلفة يتراوح سعرها من 52 جنيه الى 123 جنيه

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين انه تم طرح كراتين رمضان بثلاث فئات مختلفة يتراوح سعرها من 52 جنيه الى 123 جنيه، وهذه الكراتين بها المكونات الاساسية للمواطن.

ونوه أحمد كمال أن اللحوم السوداني في معارض اهلا رمضان يصل سعرها إلى 95 جنيه واللحوم البرازيلي 85 جنيه، مشيرا الى انه تم انشاء ايضا شوادر متعددة بكافة المحافظات، منوها غلى ان التخفيضات تصل إلى 30 % على السلع فى معارض أهلا رمضان .

متحدث التموين: 40 ألف منفذ ثابت بالإضافة إلى 300 مركز متنقل لتوفير السلع للمواطنين

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن الوزارة لديها 40 ألف منفذ ثابت بالإضافة إلى 300 مركز متنقل لتوفير السلع للمواطنين، إلى جانب 250 شركة ستشارك فى معارض أهلا رمضان بكافة المحافظات، و100 سيارة متنقلة و14000 سلسلة تجارية بالاضافة الى ما يقرب من 5000 منفذ من منافذ جمعيتي بجانب منافذ وزارة الزراعة والتموين للتاكيد للمواطنين على أن الدولة المصرية حاضرة وبقفوة في توفير السلبع الاستراتيجية لهم على الرغم منو وجود أزمات عالمية.

عدم التكالب أو التزاحم على الشراء للسلع بهدف التخزين

وطالب المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، المواطنين بعدم التكالب أو التزاحم على الشراء للسلع بهدف التخزين منوها خلال حديثه أن كل السلع متوفرة للمواطنين بأسعار مناسبة، لذلك لا حاجة للتكدس وشراء أكثر من الاحتياجات لان هذا الامر يتسبب في غلاء الأسعار.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين على توافر مخزون كافي لجميع السلع على مستوى محافظات الجمهورية لافتا إلى أن أجهزة الدولة والدور الكبير الذي تقوم به في ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار ومنع أية ممارسات احتكارية من التجار والموردين.

متحدث التموين : تخفيضات تصل إلى 30 % على السلع فى معارض أهلا رمضان.. وعقوبات رادعة للمحتكرين

ونوه أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن الغرامة على المخالفين بشأن هذا الامر ستكون وفقا لقانون حماية المستهلك والذي نص على غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه مع مصادرة الكمية واعادتها للاسواق مرة أخرى.

واختتم احمد كمال حديثه موضحا الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها السلبية على العالم بأثره، وانعكست أيضا على مصر، ولكن ما ساعدنا في تجاوز هذه الأزمة هو وجود احتياطي ومخزون استراتيجي أمن أتاح فرص بديلة.