الداخلية تواصل ضرباتها لضبط الأسواق: 1308 قضية تموينية في 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق، وضبطت خلال 24 ساعة (1308) قضية تموينية بمضبوطات أكثرمن (5260 )طن موادغذائية وبناء و (11615) عبوة زيت. ونجحت حملات الداخلية، بمجال حجب السلع الإستراتيجية، في ضبط أكثر من ( 101 ) طن سلع غذائية، وفى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يزيد عن (26) طن دقيق مدعم، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد عن ( 133 ) طن، فى مجال حجب مواد البناء تم ضبط ( 80 ) طن حديد تسليح.

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