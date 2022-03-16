غرفة عمليات مستمر من الأوقاف استعدادا لرمضان

تسعى وزارة الأوقاف بجميع المديريات التابع لها لإفتتاح المساجد انها استعدادات شهر رمضان ،وتعقيم وتنظيف المساجد بما فيها مصلى السيدات بالمساجد التى أغلقت على مدار عامين كاملين بسبب أزمة " كورونا " مع استمرار إغلاق مسجد الامام الحسين بسبب تواصل العمال بداخل المسجد للصيانة والاحلال والتجديد .
كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني برئاسة غرفة عمليات تضم كلًّا من ،وكيل الوزارة لشئون الدعوة ، ووكيل الوزارة لشئون المساجد ، ووكيل الوزارة للرقابة والتفتيش، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة ، ومديري المديريات بشأن استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك وصلاة عيد الفطر 1443هـ.
وفيما يتصل بمصليات السيدات وجه وزير الأوقاف بسرعة إعداد مصليات السيدات بالمساجد الكبرى قبل بداية الشهر الكريم ، مع تحديد الإشراف على كل مصلى ، سواء من خلال إحدى الواعظات المعتمدات من الأوقاف معينات أو متطوعات أو بمعرفة إمام المسجد والعاملين به ، مع التأكد من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ، وإجراءات التباعد الاجتماعي .
وفيما يتصل بدروس السيدات تقوم كل مديرية بتحديد المساجد الكبرى التي تؤدي بها واعظات الأوقاف درس العصر ، شريطة أن تكون الواعظة معتمدة من الوزارة معينة كانت أو متطوعة ، وأن يتم اعتماد الخطة مسبقًا من رئيس القطاع الديني شأن خطة دروس الأئمة بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة .
وقد كلف وزير الأوقاف رئيس القطاع الديني من قبل بسرعة التنسيق مع جميع المديريات الإقليمية بشأن إعداد خطة الدروس الرمضانية ، على أن تكون هذه الدروس بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة فقط ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي .
مع مراعاة الآتي :
1. تحديد المساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر فقط ، والمساجد التي تؤدى بها خاطرة التراويح فقط ، والمساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر وخاطرة التراويح.
2. أن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق بعد صلاة العصر ، وخاطرة التراويح في حدود خمس دقائق إلى سبع دقائق كحد أقصى في جلسة الاستراحة بعد الركعات الأربع الأولى من صلاة التراويح .
3. أن يسند أداء هذه الدروس إلى الأكثر تميزًا من أئمة المساجد الكبرى .
4. أن يقتصر أداء الدروس على المساجد الجامعة التي تحددها كل مديرية ويعتمدها رئيس القطاع الديني .
5. أن يتم الالتزام بالموضوعات والخطة الدعوية التي يعلنها القطاع الديني أسبوعيًّا طوال الشهر الكريم .
6. تكليف جميع الإدارات والمديريات والتفتيش العام كل فيما يخصه بتكثيف المتابعة على جميع المساجد للتأكد من تنفيذ الخطة الدعوية على النحو الذي يعتمده رئيس القطاع الديني .
7. قصر العمل في المساجد التي لا تشملها خطة الدروس المعتمدة من القطاع الديني على إقامة الشعائر وفق خطة الوزارة على نحو ما هو قائم بها الآن ، سواء بإقامة الصلوات الراتبة فقط دون صلاة الجمعة ، أم بإقامة الصلوات وخطبة الجمعة.
كما تواصل الاوقاف خطتها فى اعمار بيوت الله وتفتتح وزارة الأوقاف ( 21 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا الجمعة القادمة 18/ 3 / 2022م ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه ( 701 ) مسجد ، منها ( 591 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 110 ) مساجد صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
1. الفتح – عزبة المنصورة – طمبدي- مغاغة
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
2. إسماعيل عوض – عزبة حميدة - الواسطى
3. الإيمان – صفط الشرقية - الواسطى
4. أبو الديار – الصعايدة مازورة
5. الكبير – الشيخ عابد - سمسطا
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
6. الغربي – زاوية رازين - مركز منوف
7. الفتوح – كوم الضبع - الباجور
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
8. أبو النور الشرقي – قرية أبو النور - النوبارية
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
9. الصحابة – قرية موسى – أطفيح
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
10. أبو ستيت – عين غصين - فايد
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
11. عمار بن ياسر – عزبة عبد المطلب - الحامول
12. حسن عبد الكريم – الأوقاف المستجده – قلين
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
13. حمدي هلال – الجورين – طامية
مديرية أوقاف مطروح
م المسجد وعنوانه
14. السلام- أم الرخم
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
15. الكبير – كتامة - بسيون
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
16. الهداية – عزبة علي باشا- شبرا النخلة – بلبيس
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
17. الوفاء الكبير – ك 62 إسكندرية القاهرة الصحراوي – قرية الوفاء والأمل – العامرية ثان
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
18. الشهداء منطقة المعمارية – مدينة البصيلية – مركز إدفو
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
19. الإيمان - العبور
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
20. النور أبو كريم - ديروط
21. الأشراف – ببلاو - ديروط
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