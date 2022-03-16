قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

صدق الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء (قصاصى الأثر) لصالح قوات حرس الحدود إعتباراً من يوم السبت الموافق 02/ 04 / 2022 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء / سمير خليدى مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيها إلى الشروط والفئات المطلوبة للتطوع كالأتى :

أولاً : الفئات المطلوبة :

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الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية / المهنية / الرياضية) بمجموع 60% كحد أدنى .

وبالنسبة للفئات المطلوبة للأدلاء (قصاصى الأثر) لصالح قوات حرس الحدود فيُقبل الحاصلين على الإعدادية العامة ومايعادلها (الأزهرية / المهنية / الرياضية) / راسبى الإعدادية / الحاصلين على الشهادة الإبتدائية / الملمين بالقراءة والكتابة على أن يكونوا من قاطنى محافظات أسوان / قنا والمناطق الصحراوية المحيطة بهما .

الشروط العامة للتطوع :

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يُشترط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس ، وأن يكون حسن السير والسلوك ، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج ولن يُسمح له بالزواج إلا بعد إنتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح

، وعلى ألا يقل سن المتطوع عن 15 عام ولا يزيد عن 25 عام .

وبالنسبة للأدلاء (قصاصى الأثر) لا يقل سن المتطوع عن 17 عام ولا يزيد عن 25 عام عند الإلتحاق فى 15 / 01 / 2023 ، ويُشترط موافقة ولى الأمر لمن هو أقل من 18 سنة وأن يكون لائقاً طبياً ويجتاز جميع الإختبارات المحددة للقبول، وألا يقل الطول عن 165 سم ، وألا يقل الحد الأدنى للقبول للتطوع عن 60% من إجمالى درجات الشهادة الإعدادية ، ولا يُسمح بقبول متطوعين سبق رفتهم من إحدى المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لأى سبب من الأسباب، وألا يكون متخلفاً عن التجنيد أو سبق له الحصول على شهادة معاملة تجنيدية كونه غير لائق طبى لأداء الخدمة العسكرية .

المستندات المطلوبة عند التقدم :

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صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة وأصل بيان نجاح بالدرجات معتمد ومختوم على أن يتم تسليم أصل المؤهل (الإستمارة أو الشهادة ) عند الالتحاق+ شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار موضحاً بها الرقم الثلاثى لمن أتم سن 16 سنة ، صحيفة الحالة الجنائية للشاب لم يمضى على إستخراجها أكثر من ثلاثة شهور وصورة منها ، صحيفة الحالة الجنائية للوالد أو ولى الأمر لم يمضى على إستخراجها أكثر من ثلاثة شهور وصورة منها ، بيان القيد العائلى للوالد مميكن لم يمضى على إستخراجه أكثر من ثلاثة شهور وصورة منه ، 2 صورة بطاقة الرقم القومى للشاب فى حالة بلوغه 16 سنة ، 2 صورة بطاقة الرقم القومى للوالد أو ولى الأمر والوالدة (سارية) ، 8 صورة فوتوغرافية حديثة 4 x 6 سم ألوان ، 2 كارت عائلى للأسرة مقاس 10x 15 سم ألوان بخلفية بيضاء ، صورة الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد ، أصل إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة المقيدين (بالمدارس / المعاهد / الكليات ) ، صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى معتمدة ومختومة فى حالة حصول الشاب على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية .

التسجيل الإلكترونى :

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يجب أن يقوم الشاب بالتسجيل على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الأنترنت إعتباراً من يوم الخميس الموافق 17 / 03 / 2022 إلى يوم الخميس الموافق 05 / 05 / 2022 على العنوان التالى (https://tagcand.mod.gov.eg) بعد إستكمال الأوراق المطلوبة للتطوع وتسجيل جميع البيانات وطباعة نموذج طلب الإلتحاق من الموقع والمحدد به توقيت الحضور لمنطقة التجنيد والتعبئة التابع لها لسحب ملف التطوع وتحديد توقيتات الإختبارات .

أماكن وتوقيتات صرف وتقديم الملفات :

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يتم صرف ملفات التطوع بالقوات المسلحة بمناطق وأقسام التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم السبت الموافق 02 / 04 / 2022 إلى يوم الأحد الموافق 08 / 05 / 2022 ، ويبدأ قبول ملفات التطوع للقوات المسلحة بمناطق التجنيد والتعبئة بعد إستيفاء وإستكمال المستندات إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 05 / 04 / 2022 وحتى يوم الأربعاء الموافق 11 / 05 / 2022 .

وبالنسبة للأدلاء (قصاصى الأثر) فيتم صرف ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقرة مدينة أسوان خلف الأستاد الرياضى إعتباراً من يوم السبت الموافق 02 / 04 / 2022 إلى يوم الأحد الموافق 08 / 05 / 2022 على أن يتم قبول الملفات بعد إستيفاء وإستكمال المستندات بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 05 / 04 / 2022 وحتى يوم الأربعاء الموافق 11 / 05 / 2022 .

وتيسيراً على راغبى التطوع خصصت إدارة التجنيد والتعبئة أماكن عديدة لصرف الملفات ، حيث يتم سحب ملفات التطوع من مناطق التجنيد والتعبئة فى (القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وأسيوط وطنطا وقنا والمنصورة والمنيا ) وجميع أقسام التجنيد والتعبئة بالمحافظات الغير متواجد بها مناطق تجنيد وتعئبة ومقرها بمديريات الأمن .

وقد قامت إدارة التجنيد والتعبئة بإدخال نظام الإستعلام الصوتى لخدمة المواطنين على الأرقام التالية : 26351195 / 02 - 26339581 / 02

وتيسيراً على المواطنين ولتقديم خدمة مميزة للشباب المقبلين على التطوع تم إستحداث خدمة الرقم المختصر للمركز الإلكترونى وهو ( 15499 ) .

وبناءاً علي توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) يوضح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والتطوع من جميع الفئات وكذا الخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج وذلك على العنوان التالى :

(https://tagned.mod.gov.eg)

وتم تصميم موقع للبريد الإلكترونيى لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) على العنوان التالى : ([email protected])

للرد على جميع الإستفسارات الخاصة بالتجنيد والتطوع للشبان المصريين المقيمين داخل وخارج أرض الوطن .