وزارة التربية والتعليم تعلن إنتهاء فعاليات التصفيات المحلية فى مسابقة العلوم والهندسة...

أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إنتهاء فعاليات التصفيات المحلية فى مسابقة العلوم والهندسة "ISEF"، والتي نظمتها الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر؛ وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الوزارة من جهود لبناء منطومة متكاملة، لرعاية واكتشاف الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات.

تعد هذه المسابقة من أقوى المسابقات الدولية فى مجال العلوم والهندسة للباحثين لطلاب المرحلة الثانوية، كما تعد من أكبر المسابقات العلمية وتعتمد على امتلاك مهارات البحث العلمى للوصول لمشروع جديد يسهم فى حل مشكلة فى إحدى المجالات العلمية من خلال إتباع منهجية البحث العلمى الصحيحة، ويتم ترشيح الفائزين للاشتراك فى المسابقة الدولية التى تضم أكثر من 80 دولة حول العالم.

تمت المسابقة هذا العام على مستوى 18 محافظة، وتمت على مرحلتين المرحلة الأولى تم إجراؤها أون لاين بعدد 245 مشروع على مستوى 13 محافظة، والمرحلة الثانية تم التصفية فيها إلى 97 مشروع، حيث قام الطلاب بعرض مشروعاتهم وتم التحكيم وتصفية المشاريع إلى 9 مشروعات، لتمثيل مصر بالخارج.

وتم خلال اللقاء إعلان نتيجة المسابقة وفاز كل من الطلاب: محمد صبري ، ميار مصطفي علي، أحمد سويلم جودة، سما محمد فتحي، أحمد ياسر سيد، منة الله محمد أحمد، أحمد أيمن محمد، هاجر عاطف إبراهيم، سما سيد محمد، أحمد هيثم عيد، شهد محمد فتحي، زين العابدين علي خلف، عبدالله جمال مصطفي، علاء عز الدين جلال، وشهد أحمد محمد.

أسماء المشاريع الفائزة: من محافظة المنوفية مشروع ( سى سي بي ال _2)، ومحافظة الجيزة مشروع (نظام بيئي مطور)، ومحافظة البحر الأحمر بمشروع (خلايا تحلية المياة الميكروبية)، ومحافظة القليوبية بمشروع (هيدرو سقير) ، ومحافظة الشرقية مشروع (فلترة أول أكسيد الكربون للمدخن السلبي)، ومحافظة أسيوط بمشروع (دراسة التركيب البروتينى لحرير العنكبوت وتطبيقات في التئام الجروح)، ومحافظة الإسماعيلية بمشروع (تكامل المعالجة الميكانيكية والكيميائية فى الدورة الهيدرولوجية لصناعة الورق ولب الورق، ومحافظة الجيزة بمشروع (المعالجة المائية بواسطة المخلفات الزراعية وتأثيرها علي خصوبة التربة)، ومحافظة المنيا بمشروع (الدقيق الاخضر).