الرعاية الصحية تشارك الشبكة الوطنية للطوارئ تدريبها العملى فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن مشاركتها بفعاليات التدريب العملى المشترك للمناورة "صقر 94"، لمجابهة الأزمات والكوارث، بين محافظة الأقصر والجهات المعنية والمشاركة فى مجابهة الأزمات والكوارث، ومنهم هيئة الرعاية الصحية بالأقصر من خلال غرف الطوارئ والأزمات المركزية والفرعية لها والتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.





وأوضح بيان الهيئة، استهدفت المناورة "صقر94"، تدريب كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية بمحافظة الأقصر بالتنسيق لمجابهة الأزمات والكوارث، من خلال عمل محاكاة لإدارة أزمة والتعامل معها بشكل لحظى وسريع بالتعاون بين كافة الجهات.

وتابع البيان، شاركت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر من خلال عدة خطوات، أولها محاكاة بين فريق غرفة الطوارئ المتواجد بالغرفة المركزية لخدمات الطوارئ بديوان عام المحافظة للتنسيق مع غرفة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتواجد فى فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والذى يقوم بدوره بالتنسيق مع جميع الغرف الفرعية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الممتدة داخل جميع مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وذلك، إضافة إلى إنشاء مستشفى ميدانى عاجل مجهز بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية للعمل كوحدة رعاية عاجلة، بالإضافة إلى وحدة رعاية أولية وصيدلية ملحقة بها داخل معسكر الإيواء، الذى تم إنشاؤه بشكل عاجل وفقًا للمناورة "صقر 94".

واستكمل: خلال المناورة "صقر 94" تم عمل محاكاة لموقف حقيقى وهو تصادم مركب فى البر الغربى وحدوث إصابات، حيث تم التعامل مع البلاغ بشكل فورى مع غرفة عمليات النجدة والإسعاف وكذلك الاتصال بمركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة عن طريق المنظومات المرئية اللاسلكية، وذلك باستخدام أحدث الاتصالات التكنولوجية والتواصل مع جميع غرف عمليات الجهات لاتخاذ اللازم ، لمجابهة الأزمة، ومنها غرف العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ التابعة للهيئة وبداخل مستشفياتها بالأقصر.

وشارك فى تنفيذ المناورة "صقر94" مديرية أمن الأقصر بجميع فروعها ، ومديرية الصحة، الإسعاف، وهيئة الرعاية الصحية، والشباب والرياضة، التضامن الاجتماعى، التربية والتعليم، الطب البيطرى، الطرق والكبارى، الكهرباء، هيئة مياه الشرب والصرف الصحى، الأوقاف، المندوب الكنسى، مديرية التموين، المسطحات المائية، البيئة، المتحدث الإعلامى، الهلال الأحمر المصرى، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدنى وعدد من فرق الكشافة.

وتأتى تلك الخطوة فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بإنشاء المشروع القومى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الذى تهدف إلى تحقيق التعاون والتكامل بين كافة الجهات الحكومية، وكذلك دعم خطط التنمية المستدامة للدولة والتحول الرقمى الآمن، ودعم القطاع الصحى ولاسيما الهيئة العامة للرعاية الصحية بأحدث خدمات وأنظمة الاتصالات الحديثة.

وحققت الشبكة الوطنية نقلة نوعية فى مجال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لصالح أفرع الهيئة ومستشفايتها ومراكزها وفق أحدث المعاير العالمية، من خلال توفير سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وفق الأزمنة القياسية، وطبقًا للمعدلات العالمية لتكون الهيئة العامة للرعاية الصحية قد حققت قفزة فى سبيل تحقيق رضا المواطنين عن كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة.