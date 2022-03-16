مجلس الدولة: قدمنا اجتهادات واسعة للحماية من تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن القضاء الإدارى، عربيا وعالميا، قدم اجتهادات كبيرة وواسعة فى شأن التدابير والإجراءات الاستثنائية التى أصدرتها سلطات الدول وانطوت على قيود أثرت على بعض الحقوق الأساسية للمواطنين بهدف حماية الصحة العامة ومنع تفشى وباء كورونا.





وأوضح رئيس مجلس الدولة، أن ذلك يأتى فى إطار العمل على ترسيخ المفهوم الإصلاحى لمشروعية قرارات الإدارة العامة مع حماية حقوق الأفراد وحرياتهم. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولى الثالث للاتحاد العربى للقضاء الإدارى حول (أحكام القضاء الإدارى الصادرة بشأن الإجراءات الاستثنائية فى ظل وباء كورونا) بحضور رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمى، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى، ورؤساء المحاكم العليا ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف بالدول العربية والأوروبية، ومشاركة البعض الآخر منهم افتراضيًا من خلال تقنية الفيديو كونفرانس. وأوضح المستشار محمد حسام الدين أنه إذا كانت نصوص القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، تكفل حقوق المواطنين وحرياتهم وتحظر المساس بها، فإنها فى ذات الوقت تمنح الحكومات سلطة تقييدها بمقتضى بعض اللوائح التى تتضمن قيودا على الحريات والحقوق العامة، باعتبارها سلطة استثنائية، بالقدر اللازم لمواجهة حالات الخطر وخلال فترة وجوده، وبما يتناسب مع درجة هذا الخطر وخضوع هذه الإجراءات الإدارية للرقابة القضائية لضمان التزامها بالضوابط.

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