مايا مرسى: الإرادة القوية للسيسى كلمة السر وراء التقدم فى ملف المرأة

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، ورئيسة وفد مصر، اليوم فى اجتماع "مجموعة أصدقاء المساواة بين الجنسين"، والتى تعقد خلال الفترة من 9 وحتى 25 مارس الجارى بنيويورك، على هامش فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW66، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش.





استهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتوجية الشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش على جهود الأمم المتحدة وهيئاتها بتحقيق تكافؤ الفرص، واستعرضت جهود مصر فى ملف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 والتى تتسق مع رؤية مصر 2030.

وأضافت أن مصر أطلقت مؤخراً الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وللمرأة محور أساسى فيها يتسقُ مع أهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030، كما أشارت رئيسة وفد مصر إلى أن الحكومة المصرية تضم هيكلاً مركزيًا وآخرَ محليًّا يشملان 264 وحدةً لتعزيز تكافؤ الفرص وتمكينِ المرأةِ المصرية بـ27 محافظة، بالإضافة إلى "مرصد المرأة المصرية" الذى تم إنشاؤه كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجيةِ من خلالِ التطبيقِ الدقيقِ والمستمر لآليات الرصد والتقييم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى على أن إدماج منظور المساواة بين الجنسين فى جميع القطاعات من أولويات الحكومة المصرية، مشيرة إلى محفز سد الفجوة بين الجنسين والذى يعتبر منصة يشترك من خلاله القطاعان الحكومى والخاص فى اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين ودفع أجندة التمكين الاقتصدى للمرأة، حيث تتضمن الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين 6 محاور رئيسية ألا وهى التحول المؤسسى، وبناء القدرات، والتغيير فى السلوك، وإقرار السياسات (مدونة قواعد السلوك، لوائح)، وإنشاء قاعدة بيانات، وتوفير الخدمات، بالإضافة إلى نموذج الختم المصرى للمساواة بين الجنسين والذى يهدف إلى دفع التمكين الاقتصادى للمرأة بالتعاون مع البنك الدولى.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى مبادئ الموازنة المراعية لاحتياجات المرأة التى تطبقها مصر، وأكدت أن الدولة المصرية تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وذلك فى ضوء توافر الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسى العنصر الأساسى لتسريع تحقيق تمكين المرأة وتكافؤ الفرص فى مصر.