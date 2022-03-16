عاجل- تسعير الخبز الحر.. أول إجراء حكومى لتنفيذ توجيهات الرئيس (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، وفى إطار حرص الدولة على التصدى للزيادات غير المبررة فى أسعاره.

كما وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائى لتوريد ونقل القمح، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلى لموسم 2022، من خلال حافز إضافى.

وبذلك تصبح إجمالى أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائى:

865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

875 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراط.

885 جنيه للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.