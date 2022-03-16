هدية الرئيس.. محافظ القاهرة يدشن مبادرة لتوزيع 250 ألف كرتونة سلع

جدة - نرمين السيد - دشن خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مبادرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتوزيع 250 ألف كرتونة "هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى" للمواطنين والتى بدأت بتوزيع 10 آلاف كرتونة تحوى السلع الأساسية على الأسر الأولى بالرعاية بحى المرج.





وأكد محافظ القاهرة أن هذه المبادرة تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة والتى تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى دعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين.