/685996/وزيرا-المالية-والزراعة-فى-مناقشات-موسعة-بثانى-أيام-منتدى-مستقبل-وطن-البرلمانى-حول-إجراءات-وتدابير-الحكومة-لمواجهة-تحديات-المرحلة

تشهد ثانى أيام منتدى حزب مستقبل وطن البرلمانى الثانى المنعقد بمدينة الغردقة مشاركة كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، وذلك بالمناقشات المقررة حول التحديات التى واجهت الدولة خلال الفترة الأخيرة والجهود التى بذلت،حيث من المنتظر أن يتم التعرض لكل القضايا والتحديات التى تعرضت لها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية وآليات المواجهة بالرؤي والأفكار الجديدة.

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يأتى ذلك بعد أن يشهد اليوم الأول من المنتدى مناقشات موسعة يحضرها المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية بشأن أطر التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، حيث من المنتظر أن يدور اللقاء والحوار المباشر بين الأعضاء والوزراء .

حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حائز على الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب والشيوخ بالفصل التشريعى الثانى، ويمثلها بمجلس النواب النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية، ويحرص على حالة الحوار الدائم بين الحكومة وممثليه وأعضاءه لوضع مطالب وشكاوى المواطنين أمام ممثلى الحكومة، ومن ثم تكون هناك فرصة لوضع الحلول القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وزيرا المالية والزراعة فى مناقشات موسعة بثانى أيام منتدى مستقبل وطن البرلمانى حول إجراءات وتدابير الحكومة لمواجهة تحديات المرحلة

وسبق لحزب مستقبل وطن أن نظم المنتدى الأول فى مدينة شرم الشيخ، فى عام 2018، حيث تضمن العديد من اللقاءات والحوارات مع ممثلى الحكومة فيما واصل على مدار الفترة الماضية على عقد اللقاءات المباشرة بمقر الأمانة المركزية، بين الأعضاء من الأمانات من مختلف المحافظات وممثلى الحكومة والوزراء وفتح حالة من النقاش والحوار لكل الموضوعات التى تشغل الرأى العام المصرى والمواطن.

المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن سيتضم فى يومه الثالث مناقشات حول الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت بحضور وزيرة التخطيط د. هالة السعيد، وأيضا وزير الإسكان د.عاصم الجزار ، ونفين جامع وزيرة التجارة والصناعة .