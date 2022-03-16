/685995/أحمد-محسن-إنشاء-محطات-للكهرباء-بـ-بني-سويف-والبرلس-والعاصمة-الإدارية-يدعم-الطاقة

قال النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح الدولة المصرية في إقامة 3 محطات كهربائية عملاقة في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية، بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية وإضافة آلاف "الميجاوات" للطاقة الكهربائية، دليل على وجود دعم غير مسبوق من جانب القيادة السياسية لمشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة في البلد.

دوت الخليج

أحمد محسن: إنشاء محطات عملاقة للكهرباء بـ بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية يدعم الطاقة

ونوه محسن في تصريحات له اليوم، بما قاله وزير الكهرباء عن أن قطاع الكهرباء، يلقى دعما غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة، ممثلة في الرئيس السيسي، والتى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها، باعتبارها الركيزة الاساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واعتبار تأمين إمدادات الكهرباء مسألة أمن قومي.

وأشار نائب بني سويف أن الـ8 سنوات الماضية، كشفت عدم وجود أي انقطاع بالكهرباء، ووجود وفرة بها للتصدير والربط مع دول الجوار وتأمين حاجة مصر من الطاقة. مشددًا على أن النجاح المصري التام في الكهرباء، قضى على عقود من الظلام والانقطاعات، وجنبنا مشاكل كثيرة في التنمية تعاني منها دول الجوار وبشكل يراه الجميع.

وكان قد أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى.

وأضاف شاكر في بيان له، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري نجح فى تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات.