المضحك المبكي.. هاني شاكر يعلق على ملابس ويجز

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خرج الفنان هاني شاكر نقيب المهن التمثيلية بتعليق عبر وساءل التواصل الاجتماعي، وعلق على المظهر الغريب والملابس المضحكة التي ظهر بها مغني الراب ويجز في حفله بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

دوت الخليج يرصد تعليق هاني شاكر على مظهر ويجز في حفله بالرياض

تعليق هاني شاكر على مظهر ويجز في موسم الرياض

نشر الفنان هاني شاكر رأيه عن إطلالة مغنمي الراب المصري ويجز، التي أعتدمها في إحياء حفله الخاص في موسم الرياض بالسعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الفقصيرة تويتر، وقال: "بعد ان سآلت اكتر من مرة عن صورة ويجز الاخيرة وهذا اللوك الغريب راي الشخصي ان فالنتينو خسر كتير جداً بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت".

كما علق عدد ن المتابعين للفنان هاني شاكر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالبوستر الذي يحلل القطع التي أرتداها ويجز بأسعارها الباهظة.

إطلالة ويجز في موسم الرياض

ظهر مغني الراب المصري ويجز أمام جمهوره في المملكة العربية السعودية منذ يومين، لإحياء حفله ضمن فعاليات موسم الرياض، باطلالة البعض وصفها بالغريبة والبعض الآخر وصفها بالمضحكة، وكان يرتدي قميصًا فضفاضًا من الحرير باللون البيج، وفوقه جاكت كبي لامع باللون الأخضر الصريح، وشورت باللون البنفسجي الفاقع، واكمل الإطلالة ببوط أسود ضيق يصل إل نصف ساقه، فبدى بشكل غير مهندم ومضحك.

نجوم قارنوا أنفسهم بـ ويجز بارتدائهم قطع ملابس بنفس الألوان

ظهرت بالأمس الإعلامية رضوى الشربيني وهي ترتدي فستان من الجلد باللون الأخضر، وبوط طويل باللون البنفسجي، ونشرت صور هذه الإطلالة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "معلش يا جماعه انا ويجز مش أحسن مني…أخضر على نوف برضو…موضه بقى"، واستكملت إطلالتها بشعر منسدل وأكسسوارات ذهبية بسيطة.

أنتشرت صورًا لهدى المفتي وهي ترتدي جاكت أخضر كبير من الجلد اللامع، وبوط أسود ضيق جعل الجمهور تلقائيًا يشبهها ب، ويجز وإطلالته الغريبة، حيث أن الجمهور بدأ في الربط بينهما في العديد من المواقف، ومقارنة إطلالاتهم ببعض، من بعد تعاونهما في مسلسل بيمبو الذي أتعرض على منصة شاهد VIP، وظهرت العديد من الإشاعات حول إرتباطهما ببعض، وخلق قصة حب تجمعهما.