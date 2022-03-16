/685993/نائب-رئيس-جامعة-أسيوط-يشهد--انطلاق-مبادرة-انت-مش-لوحدك-لدعم-الطلاب

شهد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حفل تنصيب اتحاد طلاب كلية التجارة للعام الجامعي 2021/ 2022، والذي نظمته كلية التجارة برعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة، الدكتور محمد العدوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحيم خليل رئيس قسم العلوم السياسية، والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط والدكتور أحمد عبد الرحيم منسق الأنشطة بالكلية والدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة للاتحادات الطلابية والأستاذ طارق شريت مدير رعاية شباب الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وحشد كبير من طلابها.

وقد أعرب الدكتور شحاتة غريب عن اعتزازه بكلية التجارة ذات البرامج المميزة التي تساهم في مواجهة الفجوة بين الخريج وسوق العمل، وعن سعادته بأنشطتها العديدة المتنوعة و بحضوره الاحتفال بتنصيب رئيس اتحاد طلابها ونائبه وأمناء لجانه والذي تزامن مع حفل افتتاح المهرجان المجمع لأسر طلاب كلية التجارة "تجارة جوت تالنت"، لموسمه الثاني، وانعقاد ندوة "إنت مش لوحدك" للتوعية النفسية في إطار المبادرة التي أطلقت الأسبوع الماضي بنفس الاسم لتقديم الدعم النفسي لطلاب الجامعة بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين، مشيداً بجميع القائمين على الأنشطة الطلابية بالكلية واستجابتهم المتميزة لتعطش طلاب الكلية لممارسة مختلف الأنشطة بعد انقطاع طويل خلال انتشار جائحة كورونا، ومتمنياً التوفيق لجميع أعضاء اتحاد طلابها.

رئيس جامعة أسيوط يتابع الأنشطة الطلابية

ومن جانبه أشاد الدكتور عبد السلام نوير باتحاد طلاب الكلية وتنوع أنشطتهم ومن ضمنها الموسم الثاني من مسابقة ""Tegara Got Talent، والتي سجل للمشاركة فيها 1305 من طلاب الكلية حيث شارك في النشاط الفني 200 طالب وطالبة ففي نشاط المسرح 27 فريق بمجموع 80 طالب وطالبة إلى جانب 5 في العزف و9 في الإنشاد و47 في الرسم و36 في الغناء و23 تصوير، وفي النشاط الثقافي 161 ، 19 في القصة القصيرة و46 في الشعر، كما شارك 106 في النشاط الاجتماعي ولأول مرة شارك 19 فريق بمجموع 30 طالب في مبادرة أبواب الخير، وشارك 36 في مسابقة القرآن الكريم و40 في الشطرنج وفي مسابقة عباقرة تجارة شارك 32 فريق بمجموع 96 طالب وطالبة، أما في النشاط الكشفي فقد شارك 133 وفي المسابقة الكشفية 52 فريق بمجموع 104 طالب وطالبة، و29 في مسابقة الطهي الخلوي و185 في البلاي ستيشن، و520 في النشاط الرياضي و64 فريق كرة قدم بمجموع 448 طالب و27 في اللياقة البدنية و11 في مصارعة الذراعين و34 في تنس الطاولة.

وعلى جانب آخر قدم الدكتور محمد العدوي شكره للمحاضرين في ندوة إنت مش لوحدك الدكتورة دعاء فاروق مستشار أنشطة التوعية النفسية والدعم النفسي والدكتورة سارة التلاوي مدرس علم النفس الإكلينيكي بكلية الآداب، داعياً الطلاب إلى الاستفادة منها والاستجابة لدعوة المحاضرين لهم للحديث مع المختصين بمجرد شعورهم بالضيق أو بالاحتياج لاستشارة نفسية، معلناً عن تخصيص الكلية قريباً لمقر للمبادرة.