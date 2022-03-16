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قدم النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التهنئة للأمة العربية والمجتمع المدني العربي بمناسبة، "اليوم العربي لحقوق الإنسان" .

دوت الخليج

وأضاف رضوان: بعام ٢٠٢٢ نحتفل بمرور (14) عاما على دخول "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" حيز النفاذ من أجل ترسيخ الهوية الوطنية للدول العربية ودعم الانتماء للحضارة العربية ذات القيم والمبادئ الإنسانية.

طارق رضوان يهنئ الأمة العربية بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن شعار عام ٢٠٢٢ لليوم العربي لحقوق الإنسان وهو "الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة" .

طارق رضوان: تعديلات تنظيم السجون ترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وكان قد وافق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، مؤكدا أن الدولة المصرية شهدت تقدم ملحوظ وواضح فى ملف حقوق الإنسان خلال الـ 6 سنوات الماضية، خاصة ما تم تطويره فى المنشآت العقابية لمن إقترف إثم أو خطأ، لافتا إلى كلمة الرئيس السيسي فى آحدى المداخلات فى البرامج التلفزيونية،”إنه يجب معاقبة من اقترف إثما معاقبة واحدة وليست معاقبة مزدوجة”.

وأشاد رئيس حقوق النواب، بالتقدم الملحوظ الذي شهده ملف حقوق الإنسان فى مصر وخاصة قطاع السجون من تأهيل وتطوير، والتي تعتبر ترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، مثمنا الخدمات التي التي تقدم فيها ودروها فى إعادة تأهيل النزيل مرة أخري لدمجه فى المجتمع بشكل إيجابي، ينعكس على أدائه كمواطن صالح فى المجتمع وليس العكس.

و تقدم النائب طارق رضوان رئيس حقوق النواب، بالشكر للحكومة ولوزارة الداخلية، على الجهود المضنية التي تقوم بها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لنزلاء قطاعات الإصلاح والتأهيل.